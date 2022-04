Asteroide potenzialmente pericoloso sfiorerà la Terra domani, è grande il doppio dell’Empire State Building

MeteoWeb

Secondo la NASA, un gigantesco asteroide “potenzialmente pericoloso“, che potrebbe essere grande il doppio dell’Empire State Building, passerà “vicino” alla Terra domani, 28 aprile.

L’asteroide, chiamato 418135 (2008 AG33), ha un diametro stimato tra 350 e 780 metri e transiterà nell’orbita terrestre a una velocità 37.400 km/h. Per fortuna, l’asteroide passerà accanto al nostro pianeta senza alcun rischio di impatto. Nel punto più vicino, l’asteroide – viaggiando a una velocità 30 volte superiore a quella del suono – arriverà a circa 3,2 milioni di km dalla Terra, circa 8 volte la distanza media Terra-Luna, che può sembrare molto, ma per gli standard cosmici, in realtà, si troverà a un tiro di schioppo.

La NASA segnala qualsiasi oggetto spaziale entro 193 milioni di km dalla Terra come “oggetto near-Earth” e qualsiasi oggetto in rapido movimento entro 7,5 milioni di km come “potenzialmente pericoloso“. Una volta che gli oggetti vengono individuati, gli astronomi li monitorano da vicino, rilevando qualsiasi deviazione dalla loro traiettoria prevista che potrebbe metterli in rotta di collisione con la Terra.

La roccia spaziale in arrivo è stata scoperta per la prima volta il 12 gennaio 2008 presso l’osservatorio Mt. Lemmon SkyCenter in Arizona e l’ultima volta è passata vicino la Terra il 1° marzo 2015, secondo il Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) della NASA. L’asteroide sfreccia intorno al nostro pianeta all’incirca ogni 7 anni, con il prossimo sorvolo previsto il 25 maggio 2029.

L’asteroide 418135 (2008 AG33) potrebbe non essere nemmeno la più grande roccia spaziale a sfrecciare vicino al nostro pianeta nelle prossime settimane. Il titolo andrà probabilmente a 467460 (2006 JF42), che ha un diametro stimato tra 380 e 860 metri e viaggerà a circa 40.700 km/h quando transiterà il 9 maggio, 2022.