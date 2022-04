Aumento dei prezzi e fame stanno spingendo i paesi oltre il limite: tensioni in tutto il mondo

MeteoWeb

Quando le persone sono scese in piazza in Egitto nel 2011, i manifestanti chiedevano libertà e giustizia sociale, ma anche pane. Il costo dei beni primari era aumentato a causa del prezzo alle stelle di beni come il grano, alimentando la furia del presidente Hosni Mubarak. Ora, più di un decennio dopo la Primavera Araba, i prezzi alimentari sono di nuovo in aumento, in tutto il mondo. Avevano già raggiunto il livello più alto mai registrato all’inizio di quest’anno quando la pandemia, il maltempo e la crisi climatica hanno sconvolto l’agricoltura e minacciato la sicurezza alimentare per milioni di persone in Egitto. Poi è arrivata la guerra della Russia in Ucraina, che ha peggiorato la situazione, innescando anche un aumento del costo di un altro essenziale bene quotidiano, il carburante.

La combinazione potrebbe generare un’ondata di instabilità politica, poiché le persone che erano già frustrate, accusando della loro incertezza economica i leader di governo, saranno spinte oltre il limite dall’aumento dei costi. “È estremamente preoccupante“, ha affermato Rabah Arezki, ricercatore presso la Kennedy School of Government di Harvard ed ex capo economista presso l’African Development Bank, citato dalla Cnn.

I disordini in Sri Lanka, Pakistan e Perù nell’ultima pongono l’accento sui rischi. In Sri Lanka sono scoppiate proteste per la carenza di gas e altri beni di prima necessità. L’inflazione a due cifre in Pakistan ha eroso il sostegno al primo ministro Imran Khan, costringendolo a lasciare l’incarico. Almeno sei persone sono morte nelle recenti proteste anti-governative in Perù innescate dall’aumento dei prezzi del carburante . Ma il conflitto politico non dovrebbe essere limitato a questi paesi. “Non credo che le persone abbiano ancora sentito il pieno impatto dell’aumento dei prezzi“, ha affermato Hamish Kinnear, analista del Medio Oriente e del Nord Africa presso Verisk Maplecroft, una società di consulenza globale sul rischio.

Lezioni dalla Primavera Araba

In vista delle proteste anti-governative che sono diventate note come la Primavera Araba, iniziate in Tunisia alla fine del 2010 e diffusesi in Medio Oriente e Nord Africa nel 2011, i prezzi dei generi alimentari sono aumentati notevolmente. L’indice dei prezzi alimentari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ha raggiunto 106,7 nel 2010 ed è balzato a 131,9 nel 2011 , quindi un record. “Mohamed Bouazizi non si è dato fuoco perché non poteva scrivere sul blog o votare“, ha scritto un commentatore degli Emirati nel gennaio 2011, riferendosi al venditore ambulante il cui atto di protesta ha contribuito a lanciare la rivoluzione in Tunisia e, in definitiva, nel mondo arabo. “Le persone si danno fuoco perché non sopportano di vedere la loro famiglia appassire lentamente, non per il dolore, ma per la fame fredda e cruda“.

Le circostanze nei singoli paesi erano diverse, ma il quadro più ampio era chiaro. L’aumento dei prezzi del grano era una parte importante del problema. La situazione ora è ancora peggiore di allora. I prezzi alimentari globali hanno appena raggiunto un nuovo record. L’Indice FAO dei prezzi alimentari pubblicato venerdì ha raggiunto quota 159,3 a marzo, con un aumento di quasi il 13% rispetto a febbraio. La guerra in Ucraina, uno dei principali esportatori di grano, mais e oli vegetali, così come le dure sanzioni alla Russia, uno dei principali produttori di grano e fertilizzanti, dovrebbero stimolare ulteriori aumenti dei prezzi nei prossimi mesi.

“Il quaranta per cento delle esportazioni di grano e mais dall’Ucraina va al Medio Oriente e all’Africa, che sono già alle prese con problemi di fame e dove ulteriori carenze alimentari o aumenti dei prezzi potrebbero alimentare disordini sociali“, Gilbert Houngbo, capo del Fondo internazionale per l’agricoltura Sviluppo, ha detto il mese scorso. Al dolore si aggiunge l’impennata dei prezzi dell’energia. I prezzi mondiali del petrolio sono quasi il 60% più alti rispetto a un anno fa. Anche il costo del carbone e del gas naturale è aumentato. Molti governi stanno lottando per proteggere i propri cittadini, ma le economie fragili che hanno indebitato pesantemente per superare la crisi finanziaria del 2008 e la pandemia sono le più vulnerabili. Poiché la crescita rallenta, danneggiando le loro valute e rendendo più difficile tenere il passo con i pagamenti del debito, sarà difficile mantenere i sussidi per cibo e carburante, soprattutto se i prezzi continueranno a salire. “Ora siamo in una situazione in cui i paesi sono indebitati“, ha detto Arezki. “Di conseguenza, non hanno ammortizzatori per cercare di contenere le tensioni che emergeranno da prezzi così alti“. Secondo la Banca mondiale, quasi il 60% dei paesi più poveri era “già in difficoltà di debito o ad alto rischio” alla vigilia dell’invasione dell’Ucraina.

Dove le tensioni sono in aumento

Asia: in Sri Lanka, una nazione insulare di 22 milioni, sta già ribollendo una crisi economica e politica, con manifestanti scesi in piazza a dispetto del coprifuoco e ministri del governo che si sono dimessi in massa. Alle prese con alti livelli di debito e un’economia debole dipendente dal turismo, lo Sri Lanka è stato costretto a ridurre le sue riserve di valuta estera. Ciò ha impedito al governo di effettuare pagamenti per importazioni chiave come l’ energia, creando carenze devastanti e costringendo le persone a trascorrere ore in fila per il carburante. Lo Sri Lanka sta affrontando una crisi economica e politica.

Medio Oriente e Africa: gli esperti stanno anche osservando i segnali di disagio politico in altri paesi del Medio Oriente che dipendono fortemente dalle importazioni di cibo dalla regione del Mar Nero e spesso forniscono generosi sussidi al pubblico. In Libano, dove l’anno scorso quasi tre quarti della popolazione viveva in povertà a causa di un crollo politico ed economico, tra il 70% e l’80% del grano importato proviene da Russia e Ucraina. Anche i principali silos di grano sono stati distrutti durante l’esplosione del 2020 al porto di Beirut.

E l’Egitto, il più grande acquirente mondiale di grano, sta già subendo un’enorme pressione sul suo enorme programma di sussidi per il pane. Il paese ha recentemente fissato un prezzo fisso per il pane non sovvenzionato dopo l’impennata dei prezzi e sta cercando invece di assicurarsi le importazioni di grano da paesi come l’India e l’Argentina .

Con circa il 70% dei poveri del mondo che vivono in Africa, il continente sarà anche “molto esposto” all’aumento dei prezzi del cibo e dell’energia, ha affermato Arezki. Siccità e conflitti in paesi come Etiopia, Somalia, Sud Sudan e Burkina Faso hanno creato una crisi di sicurezza alimentare per più di un quarto della popolazione del continente, ha affermato questa settimana il Comitato Internazionale della Croce Rossa. La situazione rischia di peggiorare nei prossimi mesi, ha continuato. L’instabilità politica è già cresciuta in alcune parti del continente. Dall’inizio del 2021 si sono verificati una serie di colpi di stato in Africa occidentale e centrale.

Europa: anche i paesi con economie più sviluppate, che hanno maggiori riserve per proteggere i cittadini da dolorosi aumenti dei prezzi, non avranno gli strumenti per attutire completamente il colpo.

Migliaia di manifestanti si sono radunati nelle città della Grecia questa settimana per chiedere salari più alti per contrastare l’inflazione, mentre le elezioni presidenziali francesi si stanno restringendo mentre la candidata di estrema destra Marine Le Pen mette in atto i suoi piani per ridurre il costo della vita . Il governo del presidente Emmanuel Macron ha dichiarato il mese scorso che stava valutando l’emissione di buoni alimentari in modo che le famiglie a reddito medio e basso potessero permettersi di mangiare.