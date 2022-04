Bambina azzannata da tre cani nel Pavese: operata d’urgenza

MeteoWeb

Una bambina di 8 anni è stata azzannata da tre cani a Zinasco, a pochi chilometri da Pavia. La bimba era in sella alla sua bicicletta quando è entrata nel cortile a fianco della sua abitazione. I cani l’hanno azzannata al collo, a un braccio e ad una gamba. Il primo a soccorrerla è stato vicino, proprietario dei tre cani.

Operata d’urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia, ora è ricoverata in pediatria. Fortunatamente i medici hanno fatto sapere che le sue condizioni non sono gravi e hanno giudicato la guarigione possibile in un mese.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per ricostruire il fatto.