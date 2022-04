Bambina di otto anni perde coscienza improvvisamente: attivato l’elisoccorso

MeteoWeb

Una bambina di otto anni è stata colpita da un malore che le ha causato perdita di coscienza. E’ accaduto in Emilia Romagna, a Fabbrico, dove i familiari hanno subito allertato il 118, chiedendo così l’intervento dell’ambulanza della Croce Rossa locale e dell’automedica di Correggio, raggiunte poi dall’elisoccorso arrivato da Parma. La piccola ha subito dato segni di ripresa, ma è stata comunque trasportata dall’elicottero all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, per completare gli accertamenti e comprendere la causa del malore, probabilmente di natura neurologica, come racconta il Resto del Carlino.