Banche del seme di koala per salvare le popolazioni del futuro

MeteoWeb

Secondo un modello unico nel suo genere sviluppato dai ricercatori dell’Università di Newcastle, il biobanking e la modifica della tecnologia di riproduzione assistita esistente, già utilizzata per aiutare gli esseri umani a concepire, sono strumenti chiave necessari per salvare le popolazioni di koala. Gli autori del modello, pubblicato sulla rivista internazionale Animals, sostengono che lo sviluppo di questi strumenti possa aiutare i programmi di riproduzione in cattività esistenti a mantenere la diversità genetica, evitando l’attuale problema della consanguineità.

L’uso dello sperma congelato può anche aiutare le popolazioni selvatiche, afferma il Dott. Lachlan Howell, autore principale e Professore associato onorario presso l’Università di Newcastle: “possiamo reintrodurre la variazione genetica nelle popolazioni di koala selvatici senza dover trasferire i koala“.

Benefici economici

Sebbene i programmi di allevamento di koala in cattività esistenti abbiano avuto un incredibile successo, devono affrontare limitazioni non solo per quanto riguarda la diversità genetica, ma anche i costi elevati. Il Dott. Ryan Witt, coautore e ricercatore post-dottorato della School of Environmental and Life Sciences dell’Università di Newcastle, afferma che il loro modello mostra una riduzione di 5-12 volte dei costi complessivi del programma rispetto agli attuali programmi di allevamento di koala in cattività.

“I programmi di riproduzione in cattività richiedono colonie di koala di dimensioni maggiori per prevenire la consanguineità. Ma integrando la riproduzione assistita possiamo ridurre il numero di koala che devono essere in cattività, abbassare i costi e migliorare la diversità genetica. Ciò libererebbe preziosi finanziamenti per la conservazione per sostenere un numero maggiore di specie o per sostenere altri sforzi di conservazione dei koala, come il ripristino dell’habitat“, afferma Witt.

“Dobbiamo fare qualcosa”

A febbraio 2022, le popolazioni di koala nel Queensland, nel New South Wales e nel Territorio della Capitale Australiana sono state ufficialmente classificate come in via di estinzione. Senza intervento, si prevede che i koala si estingueranno nel New South Wales entro il 2050. “Sono costantemente in pericolo. Siamo a un punto in cui dobbiamo fare qualcosa per gestire i koala in futuro per assicurarci di avere ancora koala qui tra 30 anni. I koala hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile“, afferma Witt.

Il Dott. Howell è d’accordo e aggiunge che “non abbiamo una polizza assicurativa contro il drastico calo della popolazione”. Un esempio di un drastico calo della popolazione è arrivato con gli incendi boschivi del 2019-2020. “Quello che abbiamo visto è che migliaia di koala vengono spazzati via. I programmi di riproduzione in cattività convenzionali non riescono a tenere il passo con quel drastico tasso di perdita. Non abbiamo una polizza assicurativa che sia conveniente e finanziariamente fattibile per mitigare ciò, quindi vogliamo sviluppare strumenti che consentano la conservazione in congelamento di ciò che è essenzialmente un’assicurazione contro queste perdite drastiche“, afferma Howell.

“Sappiamo che l’inseminazione artificiale con sperma fresco e congelato funziona nei koala. L’ostacolo è cercare di congelare lo sperma e sfruttarlo. Tutto ciò che serve ora sono ulteriori ricerche e finanziamenti per modificare le tecnologie di riproduzione assistita esistenti in modo da poter crioconservare lo sperma di koala, proprio come facciamo per gli esseri umani”, aggiunge Howell.

“Sostanzialmente abbiamo tutte le infrastrutture di cui abbiamo bisogno per iniziare a costruire questa tecnologia. L’unica cosa di cui abbiamo veramente bisogno è un’iniezione di fondi per fare la ricerca per essere in grado di far funzionare questa tecnologia e andare nella giusta direzione in modo da averla in 10 o 20 anni e che possa essere integrata in una rete più ampia“, conclude Witt.