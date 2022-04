Barca si scontra contro una balena: cinque turisti feriti in Messico | VIDEO

MeteoWeb

Una piccola barca turistica messicana ha colpito una balena, o uno squalo balena, al largo della città costiera di La Paz, nella Baja California Sur, ferendo almeno cinque persone, come riferito dalle autorità locali. L’ufficio statale della protezione civile ha pubblicato un video clip che mostra come la barca aperta, che aveva un tendalino, ha colpito qualcosa in mare aperto. L’imbarcazione esce dall’acqua con una forza sufficiente a gettare almeno un passeggero attraverso il tendalino e fuori dall’imbarcazione.

📹 #VideoViral | ¡Impactante! Al menos seis turistas resultaron lesionados luego de que su bote golpeara a una ballena jorobada en las aguas de La Paz, Baja California Sur, #México.

Una de las víctimas del accidente se encuentra en estado delicado. Video Protección Civil BCS pic.twitter.com/BeHQ3AHBRJ — El Ciudadano MX (@ElCiudadano_Mx) April 24, 2022



L’ufficio della protezione civile ha riferito che tre bambini a bordo dell’imbarcazione hanno riportato ferite lievi, ma due adulti sono stati ricoverati in ospedale dopo l’incidente. Un’altra persona a bordo dell’imbarcazione è stata portata dal personale della marina in ospedale per le cure del caso. Le normative messicane richiedono che le barche coinvolte nell’osservazione delle balene stiano a distanza di sicurezza dalle creature, ma la barca coinvolta nell’incidente non sembrava essere impegnata nell’osservazione delle balene – o alla ricerca di balene.

La protezione civile ha riferito che l’incidente è sotto inchiesta. Il video e il salto che la barca ha fatto dopo aver colpito la creatura, suggeriscono che stesse andando a una velocità elevata.