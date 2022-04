Spazio: Bezos sfida Musk sui satelliti internet, accordo con Arianespace

MeteoWeb

Jeff Bezos sfida Elon Musk sui satelliti internet.

Project Kuiper, la divisione di Amazon per le reti a banda larga, ha raggiunto un accordo con Arianespace, United Launch Alliance e Blue Origin per effettuare 83 lanci con i quali portare nell’orbita bassa della Terra la maggioranza della sua iniziale costellazione di 3.236 satelliti.

E’ un accordo senza precedenti quello tra Arianespace e Amazon: l’azienda che gestisce i lanciatori europei si è impegnata a portare in orbita i satelliti della costellazione Kuiper, il cui obiettivo è portare le connessioni internet nelle zone attualmente prive di collegamenti.

Il contratto, che prevede 18 lanci dell’Ariane 6 nell’arco di 3 anni, dalla base europea di Kourou (Guyana francese), è “il più grande che abbiamo mai firmato“, ha dichiarato l’amministratore delegato di Arianespace, Stephane Israel. L’ammontare dell’accordo non è noto.

“Siamo onorati di avere un ruolo significativo nello spiegamento del Progetto Kuiper di Amazon, che mira a connettere decine di milioni di persone a Internet“, ha proseguito Israel. “Il fatto che Amazon abbia scelto l’Ariane 6 è un enorme orgoglio per noi e una grande prova di fiducia per il nostro nuovo veicolo di lancio“. Per i 18 lanci si prevede di utilizzare la versione più avanzata del nuovo grande lanciatore europeo, l’Ariane 64 (A64), e in 16 dei 18 lanci si prevede di utilizzare una versione più potente dei motori P120C, chiamata P120C+.