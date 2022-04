Blackout a Cuba: guasto a centrale termoelettrica, isola senza elettricità per ore

MeteoWeb

A causa di un guasto, la centrale termoelettrica Antonio Guiteras, la più grande di Cuba, è andata fuori servizio, lasciando l’isola al buio. L’incidente è stato confermato dalla compagnia statale Union Electrica (Une): avvenuto circa un mese dopo la ripresa dell’attività dell’impianto, ha causato l’interruzione dell’erogazione dell’energia elettrica per circa 6 ore in diverse parti del Paese. “A causa di questo incidente e della contemporanea fase di manutenzione di un altro gruppo di centrali termoelettriche, la riserva per il sistema elettrico nazionale è insufficiente,” ha precisato la società.