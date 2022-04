Massiccio blackout a Porto Rico: l’intera isola è senza elettricità

MeteoWeb

Una grave interruzione di corrente ha colpito Porto Rico nella tarda serata di mercoledì ora locale, lasciando nell’oscurità centinaia di migliaia di utenze dopo che un incendio è scoppiato in una delle più grandi centrali elettriche del Paese.

L’interruzione è stata una delle più grandi degli ultimi mesi per la rete elettrica fatiscente dell’isola, che ha visto peggiorare i suoi periodici blackout negli ultimi anni. L’interruzione ha creato preoccupazione in tutta l’isola di 3,2 milioni di persone, con molte persone che, ad esempio, dipendono dalle terapie respiratorie.

Il governatore Pedro Pierluisi ha affermato che la priorità sarà data agli ospedali e ad altre istituzioni, mentre ha twittato: “Esorto tutti a mantenere la calma“.

Il segretario alla salute ha affermato che i generatori di tutti gli ospedali e i centri sanitari sono funzionanti e hanno abbastanza carburante, aggiungendo che i vaccini contro il coronavirus sono rimasti adeguatamente conservati alla temperatura corretta.

La società elettrica Luma ha affermato in una dichiarazione che l’alimentazione potrebbe non essere ripristinata a breve, “data la dimensione e la portata” dell’interruzione. “La rete elettrica ha subito un massiccio blackout in tutta l’isola, potenzialmente causato da un guasto all’interruttore dell’impianto di produzione di Costa Sur. Al momento non è nota la causa esatta“, ha affermato la società. Costa Sur è una delle quattro centrali elettriche principali dell’isola.