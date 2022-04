Atterraggio di emergenza per un Boeing 757 di DHL: esce di pista e si spezza a San José | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Un Boeing 757-27A della DHL Aero Expreso con registrazione HP-2010DAE stava operando il volo cargo D07216 tra San José, Costa Rica e Città del Guatemala oggi, giovedì 7 aprile. Dopo il decollo dall’aeroporto di San José, l’aereo si è diretto verso nord, destinazione Guatemala, fin quando i piloti hanno deciso di tornare verso San José.

La comunicazione tra i piloti e la torre indica che l’aereo ha subito un problema idraulico. I piloti hanno quindi deciso di atterrare a San José, ma durante l’atterraggio l’aereo è uscito fuori pista. Nei video in fondo all’articolo, si possono vedere scintille e polvere mentre l’aereo ruota a destra di oltre 90 gradi sulla pista (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). L’aereo, infine, si è spezzato nella zona della coda.

I servizi di soccorso si sono precipitati sulla scena. Secondo le prime informazioni, i due piloti, le uniche persone a bordo, sono stati in grado di lasciare l’aereo e nessuno è rimasto gravemente ferito.

Il sito di monitoraggio dei voli FlightRadar24.com mostra che l’aereo è rimasto in aria per un totale di 51 minuti. Sembra che 10 minuti dopo l’inizio del volo, l’aereo abbia interrotto la sua salita. Girando più volte lungo la costa, probabilmente per consumare carburante, l’aereo è atterrato alle 10:25 ora locale. Il tempo trascorso dall’aereo volando in cerchio e consumando carburante è dovuto al fatto che il Boeing 757 non ha capacità di scarico del carburante.

DHL Aero Expresso SA è una compagnia aerea cargo con sede a Panama City, Panama. È interamente di proprietà di Deutsche Post World Net e gestisce i servizi di pacchi ed espressi a marchio DHL del gruppo in Centro e Sud America. La sua base principale è l’aeroporto internazionale di Tocumen, Panama City.