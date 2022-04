Urla e lacrime su volo Malaysia Airlines: “tuffo” di 7mila piedi in pochi secondi per un Boeing 737-800

MeteoWeb

La Civil Aviation Authority of Malaysia (CAAM) esaminerà il sistema di monitoraggio dei dati di volo (FDMS) interno di Malaysia Airlines Bhd, che riguarda uno dei suoi jet. Il provvedimento segue un incidente che ha coinvolto un aereo della compagnia aerea, un Boeing 737-800, che ha fatto un “tuffo” di 7.000 piedi mentre era in velo verso Tawau domenica scorsa. E’ quanto riporta New Straits Times.

L’amministratore delegato della CAAM, il capitano Datuk Chester Voo Chee Soon, ha affermato che l’FDMS monitora e registra tutti i profili dei dati di volo dell’aereo. “I dati preliminari hanno mostrato risposte corrette da parte dell’equipaggio operativo a seguito del problema a bordo“. “CAAM continuerà a monitorare la situazione e non scenderà a compromessi su questioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza delle operazioni delle compagnie aeree e del pubblico“, ha affermato.

Ha aggiunto che CAAM ha confermato che un “Mandatory Occurrence Report” è stato presentato da Malaysia Airlines in merito al volo MH2664 da Kuala Lumpur a Tawaua, a seguito di un problema tecnico riscontrato a bordo.

“L’aereo ha effettuato un rientro all’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur secondo le procedure di sicurezza richieste ed è atterrato in sicurezza alle 17:03“. “Il pilota in comando e il copilota hanno gestito il problema tecnico in sicurezza ed hanno proceduto al rientro a Kuala Lumpur per l’azione di manutenzione richiesta“, ha affermato Voo.

Uno dei passeggeri a bordo, Halimah Nasoha, in un post su Facebook, ha raccontato che il Boeing 737-800 decollato dall’Aeroporto Internazionale di Kuala Lumpur alle 14:30 ha fatto una “brusca picchiata“, circa 30 minuti dopo il decollo. Ha riferito inoltre che il volo che stava viaggiando a 31.000 piedi è sceso a 24.000 piedi in pochi secondi (dati Flightradar24).

Halimah ha raccontato di come si è sentita “fluttuare” (a causa delle forze antigravitazionali) perché la sua cintura di sicurezza era slacciata, dato che i segnali delle cinture di sicurezza erano spenti a quel punto.

“L’aereo è stato instabile per circa 10 minuti e ha fatto un’altra immersione, ma non è stato così male come la prima“, ha detto Halimah. Ha aggiunto che alcuni passeggeri hanno urlato e pianto, temendo per la propria vita.

Il vettore nazionale ha definito l’incidente come “problemi tecnici” riscontrati durante una fase di maltempo.