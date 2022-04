Tragedia a Bologna: Silvia Di Pietro muore nel sonno a 38 anni

MeteoWeb

Tragedia a Bologna: Silvia Di Pietro, giovane mamma, è morta nel sonno in seguito a un malore. E’ accaduto giovedì notte. Sul posto gli operatori del 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 38enne.

Silvia non aveva nessuna patologia né problema di salute precedente, e, a quanto pare, non vi erano state avvisaglie.

La procura potrebbe disporre l’autopsia, per capire cosa abbia provocato la morte della donna. La famiglia rimane in attesa degli accertamenti medico legali: per questo non è ancora stata fissata la data dei funerali.

Ingegnere strutturista, Silvia ha lavorato nell’ambito della ricostruzione post sisma anche per la Città Metropolitana. Lascia il marito, docente di Ingegneria all’Alma Mater, e un bambino di 4 anni.