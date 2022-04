Buon compleanno Samantha Cristoforetti: oggi l’astronauta italiana compie 45 anni, domani l’atteso lancio

MeteoWeb

Buon compleanno Samantha Cristoforetti! L’astronauta italiana dell’ESA oggi spegne 45 candeline, nel giorno prima del lancio, nell’ambito della missione “Minerva“, che la porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale per la 2ª volta. La partenza è prevista domani, 27 aprile, alle ore 09:52 ora italiana, con attracco intorno alle 02:15 ora italiana del 28 aprile.

Cristoforetti e i suoi compagni di equipaggio Crew-4, gli astronauti della NASA Kjell Lindgren, Robert “Bob” Hines e Jessica Watkins partiranno a bordo di una capsula Crew Dragon SpaceX, per mezzo di un razzo Falcon 9: il vettore partirà dal Launchpad 39A del Kennedy Space Center della NASA in Florida.

Questa è la 2ª missione spaziale per Samantha, che ha volato per la prima volta nello Spazio nel 2014 e ha trascorso quasi 200 giorni in orbita per la sua missione Futura dell’ASI. La missione dell’ESA Minerva inizierà ufficialmente una volta raggiunto il laboratorio orbitante.

Samantha sarà accolta a bordo dal collega astronauta dell’ESA Matthias Maurer e si terrà un breve passaggio di consegne in orbita prima che quest’ultimo torni sulla Terra come parte di Crew-3.

Durante la sua missione, Samantha ricoprirà il ruolo di leader del segmento orbitale statunitense (USOS), assumendosi la responsabilità di tutte le operazioni all’interno dei moduli e dei componenti della Stazione Spaziale statunitensi, europei, giapponesi e canadesi. Eseguirà circa 35 esperimenti europei e molti altri internazionali in orbita.