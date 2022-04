Mistero su un aereo passeggeri serbo: “un caccia NATO ha seguito un volo Air Serbia”

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, il Presidente serbo Aleksandar Vucic ha detto che un aereo caccia della NATO ha seguito un aereo passeggeri di Air Serbia, in volo da Mosca a Belgrado, nello spazio aereo russo non lontano dal confine con la Lettonia. Vucic ha condannato l’episodio, che sarebbe avvenuto il 6 aprile, e che secondo il Presidente ha costituito una “minaccia all’aviazione civile”. Il servizio di controllo aereo russo ha informato i responsabili serbi della presenza del velivolo NATO, ha aggiunto Vucic.

Il caccia della NATO volava nello spazio aereo russo solo 1km al di sotto dell’aereo Air Serbia e sono disponibili le coordinate esatte relative a tale velivolo militare, ha aggiunto Vucic. Il Presidente ha anche fatto riferimento alle forti pressioni alle quali viene sottoposta la Serbia, “poiché è l’unico Paese che ha mantenuto invariati i voli su Mosca e San Pietroburgo”. “Hanno detto che sui nostri aerei vi è il sangue ucraino. Non ricordo che furono sospesi i voli Kiev-Londra, Kiev-Budapest e Kiev-Vienna quando la Nato bombardò la Serbia“, ha detto Vucic.

Oltre a questo episodio, i media serbi hanno riferito di un altro inseguimento di un aereo passeggeri della compagnia Air Serbia da parte di velivoli militari con i contrassegni del Belgio. L’aereo era in volo da San Pietroburgo a Belgrado e l’episodio sarebbe avvenuto il 7 aprile durante il sorvolo sul territorio lituano.

“La NATO non ha intercettato il volo di Air Serbia”

Sul mistero dell’aereo di Air Serbia intercettato da un caccia della NATO è arrivata anche la risposta dell’Alleanza, tramite le parole di un funzionario NATO. “Aerei da combattimento alleati pattugliano regolarmente i cieli sopra gli Stati baltici, per garantire la sicurezza e l’integrità dello spazio aereo alleato. Non volano nello spazio aereo russo. In nessun momento, il volo Air Serbia in questione è stato intercettato dalla missione di pattugliamento aereo della NATO nella regione del Baltico“, ha detto all’ANSA il funzionario.

“Tutti gli aerei della NATO” e i velivoli militari che conducono operazioni nazionali di pattugliamento “operano secondo le normative internazionali sulla sicurezza aerea e si coordinano strettamente con i centri di controllo del traffico aereo civile“, ha specificato all’ANSA il funzionario NATO.