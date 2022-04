I cambiamenti climatici hanno influito sull’evoluzione umana favorendo la specie Homo | VIDEO

MeteoWeb

Si è a lungo pensato che i cambiamenti climatici negli ultimi due milioni di anni abbiano avuto un ruolo cruciale nell’evoluzione del nostro genere Homo. Tuttavia, dato il numero limitato di set di dati paleoclimatici rappresentativi da regioni di interesse antropologico,

è rimasto difficile quantificare questo collegamento. In uno studio pubblicato su Nature, un’equipe di ricercatori ha utilizzato un’inedita simulazione del modello di circolazione generale accoppiata al Pleistocene in combinazione con un’ampia raccolta di reperti fossili e archeologici per studiare l’idoneità spazio-temporale dell’habitat per cinque specie di ominidi negli ultimi 2 milioni anni.

La distribuzione delle specie di ominidi negli ultimi due milioni di anni è stata effettivamente, e fortemente, influenzata dai cambiamenti del clima terrestre. Lo studio, che si basa su ampie fonti di dati, fornisce importanti spunti sulla storia dell’evoluzione umana. Negli ultimi cinque milioni di anni, la Terra è passata dal clima più caldo e umido del Pliocene (5,3–2,6 milioni di anni fa) al clima più freddo e secco del Pleistocene (2,6–0,01 milioni di anni fa). In questo lasso di tempo, i cambiamenti nell’orbita terrestre attorno al Sole – i cosiddetti cicli di Milankovitch – hanno influenzato il clima, spingendo gli scienziati moderni a stabilire il collegamento tra il cambiamento climatico forzato astronomicamente e le migrazioni umane ancestrali. Tuttavia, mancano set di dati completi sul paleoclima necessari per dimostrare questo collegamento.

Axel Timmermann e colleghi hanno combinato nuovi dati di modellazione con analisi fossili e archeologiche per studiare i movimenti di cinque specie di ominidi, tra cui Homo heidelbergensis, Homo sapiens e Homo erectus negli ultimi due milioni di anni. Mostrano che i cambiamenti astronomici forzati nella temperatura, nelle precipitazioni e nella produzione primaria netta terrestre (una misura della quantità netta di carbonio catturata dalle piante ogni anno) hanno avuto un impatto importante sulla distribuzione, sulla dispersione e, potenzialmente, sulla diversificazione degli ominidi. Durante il Pleistocene inferiore, gli ominidi si stabilirono in ambienti con debole variabilità climatica. Tuttavia, verso la fine del Pleistocene, divennero erranti globali e si adattarono a un’ampia gamma di condizioni climatiche. Inoltre, si ritiene che le perturbazioni climatiche nell’Africa meridionale e nell’Eurasia da 300 a 400 mila anni fa abbiano contribuito alla trasformazione evolutiva delle popolazioni di H. heidelbergensis rispettivamente in H. sapiens e Neanderthal.

“Mostriamo che cambiamenti astronomici forzati di temperatura, precipitazioni e la produzione primaria netta terrestre ha avuto un impatto importante sulle distribuzioni osservate di queste specie – spiegano gli autori -. Durante il Pleistocene inferiore, gli ominidi si stabilirono principalmente in ambienti con debole variabilità climatica su scala orbitale. Questo comportamento è cambiato sostanzialmente dopo la transizione del Pleistocene medio, quando gli esseri umani di tutto il mondo divennero meno nomadi, adattandosi a un’ampia gamma di gradienti climatici spaziali“.