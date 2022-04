Caos trasporti nel Regno Unito per il weekend di Pasqua: centinaia di voli cancellati, interruzioni per treni e traghetti

MeteoWeb

Il weekend di Pasqua è il primo giorno festivo dalla revoca di quasi tutte le restrizioni di viaggio legate al Covid nel Regno Unito ma si preannunciano giorni difficili per chi vorrà viaggiare nel Paese o all’estero a causa del caos che sta interessando i trasporti aerei, in treno, su strada o via mare. La malattia del personale e la carenza di personale hanno già causato diversi giorni di caos per i passeggeri aerei, con i vettori che hanno cancellato decine di voli con poco preavviso, mentre gli operatori di traghetti hanno lottato per soddisfare la domanda mentre i servizi di P&O Ferries rimangono sospesi.

I viaggiatori sono stati avvisati di ritardi durante il fine settimana festivo e che potrebbero persino avere difficoltà a raggiungere la loro destinazione, indipendentemente dal tipo di viaggio, tra chiusure diffuse della rete ferroviaria e previsioni di “enormi aumenti” di veicoli sulle autostrade.

Network Rail, che possiede e gestisce le ferrovie britanniche, sta chiudendo parti del sistema per eseguire lavori di ingegneria.

I passeggeri delle compagnie aeree hanno dovuto affrontare lunghe code nei terminal per superare i controlli di sicurezza nelle ultime settimane, così migliaia di viaggiatori in partenza dall’aeroporto di Manchester hanno perso il volo di conseguenza. Questa situazione si è creata quando l’aumento dei passeggeri ha coinciso con alti tassi di personale assente dal lavoro causa Covid e una più ampia carenza di lavoratori, sia a terra che in volo, dopo che molti sono stati licenziati durante la pandemia. Le compagnie più colpite, British Airways e EasyJet, sono arrivate ad avere un dipendente su cinque in malattia. Durante la pandemia, British Airways ha licenziato quasi diecimila persone ed EasyJet duemila e ora si trovano impreparate di fronte all’esplosione della domanda.

L’aeroporto di Manchester ha avvertito i passeggeri che continueranno ad aspettare fino a 90 minuti per superare i controlli di sicurezza, mentre sono previsti disagi anche per coloro che volano da Birmingham, così come da Heathrow e Gatwick.

I viaggiatori possono incontrare difficoltà persino a raggiungere gli aeroporti. La linea Piccadilly della metropolitana di Londra non servirà nessuno dei terminal di Heathrow durante il fine settimana, mentre ci saranno meno treni che si fermeranno a Gatwick a causa di lavori alla stazione.

Sembra improbabile che la pressione sugli operatori di traghetti che attraversano la Manica a Dover e sui servizi di Eurotunnel si allenti in tempo per il weekend, dopo che mercoledì 13 aprile è stato rivelato che un’altra nave P&O Ferries è stata fermata a causa di una serie di irregolarità. Due delle navi di P&O con sede a Dover, che di solito salpano cinque volte al giorno per Calais, sono oggetto di indagine da parte della Maritime and Coastguard Agency.

Code chilometriche di traffico merci e turisti che sperano di attraversare la Manica hanno causato ingorghi per i residenti e le imprese nel Kent. Anche gli automobilisti in altre parti del Paese potrebbero dover affrontare ingorghi durante il weekend.