Cosa c’è dentro la capsula SpaceX che ha portato in orbita Samantha Cristoforetti: il VIDEO tour

Viste mozzafiato della Terra, una tartaruga e una scimmia: è sicuramente eccezionale quanto può accadere e cosa può trovarsi su una navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX. Gli astronauti di Crew-4 hanno fatto un video tour della nuovissima capsula Freedom. “La nostra parte preferita dell’essere su Dragon finora è sicuramente la vista,” ha detto l’astronauta della NASA Jessica Watkins, durante il video trasmesso mercoledì 27 aprile, quando era ancora in corso in viaggio verso la Stazione Spaziale. “È stato fantastico vedere il terminatore dei cicli diurni e notturni, vedere le nuvole,” ha aggiunto Watkins. “Tutte le formazioni rocciose sono particolarmente interessanti per me come geologa“.

Oltre alla vista, l’equipaggio ha passato un po’ di tempo a parlare della tartaruga di peluche e della piccola scimmia, utilizzati come indicatori di gravità: quest’ultima è stata scelta dalla figlia maggiore dell’astronauta italiana dell’ESA.

Freedom è la quarta e più recente capsula Dragon SpaceX a trasportare gli astronauti nello Spazio dopo Endeavour, Resilience ed Endurance. A tutti e quattro i veicoli spaziali è stato assegnato il nome scelto dagli equipaggi di debutto.

“Abbiamo avuto un paio di accensioni durante i nostri periodi di sonno,” ha detto Samantha Cristoforetti. Mentre il suo sacco a pelo veniva delicatamente spinto dal burn, ha ricordato, si è spostata su una delle finestre vicine.

L’equipaggio ha attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale nella notte del 28 aprile ora italiana, per una missione di 6 mesi.