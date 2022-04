Guerra Ucraina: carbone e petrolio russi pagati in yuan stanno per iniziare ad arrivare in Cina

MeteoWeb

Carbone e petrolio russi pagati in yuan stanno per iniziare ad arrivare in Cina: è quanto riporta Bloomberg secondo cui “diverse aziende cinesi hanno utilizzato la valuta locale per acquistare carbone russo a marzo e i primi carichi arriveranno questo mese, secondo quanto ha detto la società di consulenza cinese Fenwei Energy Information Service“. “Queste saranno le prime spedizioni di materie prime pagate in yuan da quando gli Stati Uniti e l’Europa hanno penalizzato la Russia e tagliato fuori molte delle sue banche dal sistema finanziario internazionale, secondo i trader“, prosegue Bloomberg. “I venditori di greggio russo si sono anche offerti di dare agli acquirenti della più grande economia asiatica la flessibilità di pagare in yuan. I primi carichi” attraverso l’oleodotto Espo, che porta il petrolio russo in Cina, “acquistati con la valuta cinese saranno consegnati a raffinerie indipendenti a maggio“.