Carburanti: ancora in calo i prezzi di benzina e gasolio

Ancora in calo i prezzi di benzina e gasolio: le medie nazionali in modalità self service scendono sotto quota 1,77 euro/litro, sul servito siamo a 1,9 euro/litro o poco sotto. Tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati. Poco mosso il Brent a 101 dollari.

Di seguito le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,768 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,771 pompe bianche 1,761), diesel a 1,763 euro/litro (-5, compagnie 1,764, pompe bianche 1,761). Benzina servito a 1,900 euro/litro (-1, compagnie 1,942 pompe bianche 1,820), diesel a 1,897 euro/litro (-3, compagnie 1,938, pompe bianche 1,819). Gpl servito a 0,853 euro/litro (-1, compagnie 0,854, pompe bianche 0,852), metano servito a 2,226 euro/kg (-5, compagnie 2,325, pompe bianche 2,149), Gnl 2,801, euro/kg (+3, compagnie 2,824 euro/kg, pompe bianche 2,782 euro/kg).