Carne da maiali transgenici per chi ha la sindrome alfa-gal, l’allergia dopo punture di zecca

MeteoWeb

Per alcune persone, un morso della minuscola zecca Lone Star (Ambliomma Americanum), la più diffusa negli USA, ma anche la Ixodes ricinus, molto comune in Europa, potrebbe significare addio alla carne. La sindrome alfa-gal (AGS) è una malattia trasmessa dalle zecche che provoca quella che può sembrare un’allergia alla carne rossa ad esordio improvviso. Persone che non hanno mai avuto problemi con la carne in precedenza hanno riferito che solo un boccone di carne le ha mandate al pronto soccorso.

La sindrome è relativamente nuova nel mondo medico, con i primi 24 casi ufficiali di AGS descritti nel 2009, ma nell’ultimo decennio è stato segnalato un numero crescente di casi negli Stati Uniti orientali e centrali. Gli scienziati non capiscono ancora come o perché il morso di una specifica specie di zecca faccia ammalare alcune persone di AGS, mentre altre ne escono illese o con una diversa malattia trasmessa dalle zecche. Ma hanno trovato un’innovazione che potrebbe migliorare la qualità della vita delle persone che improvvisamente devono evitare la carne a causa di questa sindrome.

La risposta potrebbe trovarsi nei muscoli e nel grasso dei maiali geneticamente modificati che sono stati inizialmente sviluppati per i trapianti di organi. Da mesi ormai, Revivicor, l’azienda biotecnologica dietro il primo trapianto di cuore da maiale a uomo, invia gratuitamente altre specialità di carne di maiale, come pancetta, prosciutto e costolette, a chi soffre di AGS nel tentativo di comprendere le radici di questo strano disturbo.

I maiali geneticamente modificati

I maiali sono solo una delle tante specie di mammiferi che contengono alfa-gal, una molecola di zucchero che li distingue dagli umani e dagli altri primati. La maggior parte degli esseri umani può digerire carne di maiale, manzo o agnello pieni di alfa-gal senza problemi, ma qualcosa nel morso della zecca Lone Star porta il sistema immunitario ad una reazione senza precedenti al marcatore. Alcune persone con AGS sono così sensibili che tracce di alfa-gal in latticini o gelatina, o addirittura i fumi della carne, possono causare una grave reazione allergica.

Alfa-gal è coinvolto anche nel rigetto dei trapianti di organi da animale a uomo, poiché avverte il sistema immunitario che il tessuto proviene da una specie diversa. Quindi, quando gli scienziati hanno deciso di creare un maiale che potesse essere utilizzato come donatore di organi, hanno ingegnerizzato geneticamente un branco di maiali “alfa-gal free”.

I maiali utilizzati per l’innovativo trapianto di cuore di maiale nei mesi scorsi e tentativi separati di trapiantare reni di maiale in pazienti con morte cerebrale hanno richiesto una serie di altre modifiche genetiche per ridurre la probabilità di rigetto. Ma per le persone con AGS, una sola modifica al codice genetico dell’animale potrebbe fare la differenza in grado di cambiare la vita.

Maiali approvati dalla FDA sia come cibo che come medicina

Il maiale “GalSafe” è stato ufficialmente approvato dalla Food and Drug Administration nel dicembre 2020. Da allora, Reivivicor ha inviato campioni gratuiti di carne di maiale GalSafe alle persone con AGS che aderiscono tramite modulo d’ordine. La risposta è stata per lo più positiva: nessuno ha avuto una reazione allergica dalla carne modificata e le persone generalmente hanno apprezzato i campioni. L’azienda prevede di vendere la carne per corrispondenza, piuttosto che nei supermercati, secondo un comunicato stampa della FDA.

Tuttavia, la carne di maiale geneticamente modificata non può risolvere tutte le sfide che derivano da una diagnosi di AGS. Molte persone con la sindrome devono cambiare il loro stile di vita, evitando i ristoranti con potenziale contaminazione incrociata e persino controllando le etichette degli ingredienti per le capsule delle pillole che potrebbero contenere prodotti animali. Ma i maiali GalSafe potrebbero anche essere il punto di partenza per prodotti medici privi di alfa-gal, aprendo un mondo di alternative per le persone con la questa strana sindrome.