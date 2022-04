151 casi di Salmonella legati al cioccolato: l’OMS fa il punto della situazione

MeteoWeb

Il 27 aprile, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha diffuso un documento in cui fa il punto della situazione sui casi di Salmonella che si sono registrati in Europa a seguito del consumo di cioccolato prodotto negli stabilimenti Ferrero in Belgio. “Il 27 marzo 2022, il Regno Unito ha notificato all’OMS un gruppo di casi con infezione da Salmonella Typhimurium sequenza tipo 34. Le indagini hanno collegato l’epidemia al cioccolato prodotto in Belgio, che è stato distribuito in almeno 113 Paesi. Il 10 aprile INFOSAN ha lanciato un avviso globale, avviando un richiamo globale del prodotto. Finora, sono stati segnalati un totale di 151 casi geneticamente correlati sospettati di essere collegati al consumo dei prodotti di cioccolato implicati da 11 Paesi. Il rischio di diffusione nella regione europea dell’OMS e nel mondo è valutato come moderato fino a quando non saranno disponibili informazioni sul ritiro completo dei prodotti”, si legge nel documento dell’OMS.

Panoramica

“Il S. Typhimurium monofasico corrispondente ai casi di focolaio umano è stato identificato nelle cisterne di latticello presso lo stabilimento Ferrero Corporate di Arlon, in Belgio, nel dicembre 2021 e nel gennaio 2022. Dopo aver implementato misure igieniche e test negativi per la Salmonella, i prodotti coinvolti (tutti i prodotti Kinder fabbricati presso la struttura implicata (Arlon), tra cui Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g e Kinder Schoko-Bons) sono stati distribuiti in tutta Europa e nel mondo. Secondo le analisi dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA), il ceppo epidemico è resistente a sei tipi di antibiotici: penicilline, aminoglicosidi (streptomicina, spectinomicina, kanamicina e gentamicina), fenicoli, sulfamidici, trimetoprim, tetracicline”, si legge ancora.

“Al 25 aprile 2022, sono stati segnalati un totale di 151 casi geneticamente correlati di S. Typhimurium sospettati di essere collegati al consumo dei prodotti di cioccolato implicati da 11 Paesi: Belgio (26 casi), Francia (25 casi), Germania (10 casi), Irlanda (15 casi), Lussemburgo (1 caso), Paesi Bassi (2 casi), Norvegia (1 caso), Spagna (1 caso), Svezia (4 casi), Regno Unito (65 casi) e Stati Uniti (1 caso). Le date di insorgenza dei sintomi dei casi variavano dal 21 dicembre 2021 al 28 marzo 2022. I bambini di età inferiore a 10 anni (n=134; 89%) sono stati colpiti in modo sproporzionato e le femmine rappresentavano il 66% (n=99) dei casi segnalati. Le informazioni sui sintomi riportati e sulla gravità erano disponibili per 21 casi e di questi, 12 (57%) hanno riportato diarrea sanguinolenta e 9 (43%) sono stati ricoverati in ospedale. Al 25 aprile 2022 non sono stati segnalati decessi associati all’epidemia”, spiega l’OMS.

Epidemiologia della Salmonellosi

“La Salmonellosi è una malattia causata da batteri della Salmonella non tifoide. Sebbene siano stati identificati circa 2.500 sierotipi, la maggior parte delle infezioni umane è causata da due sierotipi di Salmonella: Typhimurium ed Enteritidis. La Salmonellosi è caratterizzata da esordio acuto di febbre, dolore addominale, nausea, vomito e diarrea che possono essere sanguinolente come riportato nella maggior parte dei casi nell’attuale focolaio. L’esordio dei sintomi si verifica in genere 6-72 ore dopo l’ingestione di cibo o acqua contaminati da Salmonella e la malattia dura 2-7 giorni. I sintomi della Salmonellosi sono relativamente lievi e nella maggior parte dei casi i pazienti guariranno senza un trattamento specifico. Tuttavia, in alcuni casi, in particolare nei bambini e nei pazienti anziani, la disidratazione associata può diventare grave e pericolosa per la vita”, precisa l’OMS.

“I batteri della Salmonella sono ampiamente distribuiti negli animali domestici e selvatici, come pollame, suini e bovini; e negli animali domestici, inclusi gatti, cani, uccelli e rettili come le tartarughe. La Salmonella può passare attraverso l’intera catena alimentare dai mangimi, alla produzione primaria e fino alle famiglie o agli stabilimenti e alle istituzioni di servizi alimentari. La Salmonellosi nell’uomo è generalmente contratta attraverso il consumo di alimenti contaminati di origine animale (principalmente uova, carne, pollame e latte). La trasmissione da persona a persona può avvenire anche per via oro-fecale”, riporta il documento.

Valutazione del rischio dell’OMS

“Le infezioni da Salmonella sono in genere lievi e non richiedono trattamento, tuttavia i bambini e gli anziani sono maggiormente a rischio di gravi complicanze legate alla disidratazione associata. Ad oggi, la maggior parte dei casi si è verificata in bambini di età inferiore a 10 anni, il che potrebbe essere dovuto al fatto che il prodotto implicato era destinato ai bambini. Sebbene non siano stati segnalati decessi associati all’epidemia al 25 aprile 2022, tra i casi con informazioni sui sintomi e sulla gravità (n=21), è stato osservato un alto tasso di ospedalizzazione (43%; n=9). Sono necessarie ulteriori informazioni per consentire una valutazione più accurata della gravità associata a questo evento, compresi i dati sui sintomi”, spiega l’OMS.