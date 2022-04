“CASSINI Hackathons: (Re)Visit Europe”, al via le iscrizioni per la competizione europea

MeteoWeb

Prendono il via le iscrizioni per partecipare alla terza edizione del CASSINI Hackathon, la competizione lanciata dalla Commissione Europea per stimolare l’uso delle tecnologie spaziali e dei dati satellitari per lo sviluppo di nuove applicazioni e servizi.

L’Hackathon si svolgerà in contemporanea in 10 differenti località europee, dal 12 al 14 maggio 2022, con l’obiettivo di riunire giovani talenti, programmatori, imprenditori, studenti, ricercatori e persone che lavorano per organizzazioni non profit, in un ambiente stimolante con tutor, mentor e sessioni formative dedicate.

La Regione Lazio tramite Lazio Innova organizzerà per l’Italia questa importante manifestazione insieme a prestigiosi partner quali: l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Lazio Connect, GEO-K, Agenzia Spaziale Italiana, Telespazio, e-GEOS, Fiavet Lazio, Ribomar, Spaceexe, Ashoka, Nicolaus-Valtur, MindSharing.tech.

Le sfide che saranno lanciate durante l’Hackathon riguarderanno la salvaguardia ambientale e la digitalizzazione nel settore del turismo.

I partecipanti si raggrupperanno in team e dovranno creare soluzioni e servizi innovativi attraverso l’utilizzo di dati di navigazione satellitare Galileo & EGNOS e di osservazione della Terra Copernicus, combinandoli con le tecnologie digitali emergenti (ad es. machine learning, realtà aumentata/virtuale o blockchain).

Le tematiche entro le quali dovranno essere sviluppate le nuove soluzioni riguarderanno:

destinazioni sostenibili: dove andare e come trovarle;

vivere l’esperienza di città e culture: cosa visitare e chi incontrare;

esplorare la natura con cura e attenzione: quali attività realizzare.

In palio Premi in denaro e servizi per i team vincitori:

Primo Premio : 3.000 euro e 6 mesi di pre-accelerazione per poter accedere al programma ESA BIC Lazio nello Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Lazio Innova;

: 3.000 euro e 6 mesi di pre-accelerazione per poter accedere al programma ESA BIC Lazio nello Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Lazio Innova; Secondo Premio : 1.500 euro e 6 mesi di pre-accelerazione per poter accedere al programma ESA BIC Lazio nello Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Lazio Innova;

: 1.500 euro e 6 mesi di pre-accelerazione per poter accedere al programma ESA BIC Lazio nello Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Lazio Innova; Terzo Premio: 500 euro e 6 mesi di pre-accelerazione per poter accedere al programma ESA BIC Lazio nello Spazio Attivo Roma Tecnopolo di Lazio Innova.

Il team 1° classificato parteciperà al Demo Day del 19 maggio insieme ai vincitori delle altre edizioni europee e potrà avere accesso fino ad ulteriori 100 ore di mentoring del Programma Cassini.

Partecipa ai webinar preparatori della BIG IDEAS CAMPAIGN dal 26 aprile al 5 maggio per scoprire premi in palio, le sfide per il turismo, imparare come iniziare ad usare i dati spaziali, ottenere il briefing pratico e incontrare altri hacker alla ricerca di un team. Scopri l’agenda completa su https://hackathons.cassini.eu/italy o registrati per partecipare ai link sotto riportati:

(Re)Visit Europe Launch Event – 26 aprile 2022 h 17.00

Scopri di più sul prossimo Hackathon CASSINI, (Re)Visit Europe!

Link per la registrazione qui

Benvenuti al Cassini Hackathon Italia – 26 aprile 2022 h 18.00

Presentazione dell’evento organizzato da Lazio Innova: una grande opportunità per chiedere informazioni e cominciare a pensare a idee e soluzioni per il CASSINI Hackathon , (Re)Visit Europe.

Link per la registrazione qui

Copernicus & ONDA – 28 aprile 2022 – h 17.00

Sessione formativa su Copernicus e Sentinel da ONDA, dati e informazioni e accesso al cloud per il CASSINI Hackathon

Link per la registrazione qui

Galileo & EGNOS – 28 aprile 2022 – h 17.45

Sessione formativa su Galileo and EGNOS, il sistema satellitare europeo e il suo utilizzo per il Cassini Hackathon, (Re)Visit Europe

Link per la registrazione qui

JASON – 28 aprile 2022 – h 18.30

Sessione formativa su JASON, e cosa si potrà usare durante il CASSINI Hackathon, (Re)Visit Europe.

Link per la registrazione qui

Get inspired about revitalising tourism in Italy – 3 maggio 2022 h 17.00

Incontra gli esperti del settore che lavorano tutti i giorni per il turismo in Italia e scopri le sfide a cui il settore è chiamato a rispondere.

Link per la registrazione qui

The Data Cube – 4 mag 2022 h 16.00

Approfondisci come utilizzare i dataset per il CASSINI Hackathon, (Re)Visit Europe.

Link per la registrazione qui

Team Building – 5 maggio 2022 h 17.00

Trova e conosci i tuoi compagni di viaggio.

Collegamento libero da qui