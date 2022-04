Cavallo in fuga entra al supermercato: quando il caro benzina è un ritorno al passato… | FOTO & VIDEO

MeteoWeb

Che il caro benzina costringa molti a correre ai ripari risparmiando sul carburante è ormai un dato di fatto, ma quanto accaduto in Sardegna ha fornito lo spunto per un salto indietro nel tempo di circa un secolo. Un cavallo è entrato in un supermercato, forse spaventato dal temporale che imperversava fuori. E’ accaduto ad Ittiri, in provincia di Sassari. Il cavallo è entrato dall’ingresso principale, utilizzando le porte automatiche e ha girato nei corridoi del market, tra gli scaffali della merce. Da bravo cittadino si è poi recato alle casse, ma non per mettere mani al portafogli, bensì per lasciare un visibile e poco profumato ricordo del suo passaggio, come si può vedere dalla gallery fotografica scorrevole in alto.

Il bellissimo esemplare è probabilmente scappato da uno degli allevamenti della zona, creando sorpresa e scompiglio tra i presenti. In un’ottica di risparmio sul carburante, tra l’altro, era proprio il supermercato giusto: la “spesa intelligente” include anche le uscite in denaro per lo spostamento da e per il negozio stesso, e di questi tempi un cavallo potrebbe essere l’unico modo per risparmiare davvero. Il video: