Cieli indiani attraversati da scie di fuoco: risolto il ‘mistero’ | VIDEO

E’ accaduto sabato 2 Aprile: delle scie luminose hanno attraversato il cielo notturno dell’India, in particolare nel Maharashtra, nel Madhya Pradesh e nel Gujarat. Le scie, ben visibili, hanno preoccupato non poco la popolazione e subito sui social sono stati postati video – come quello visibile cliccabile sul link in calce all’articolo – che mostrano una striscia di luce sfolgorante che attraversa il cielo notturno. In quel momento non si sapeva ancora cosa fossero quelle “palle di fuoco” e si è pensato ad una pioggia di meteoriti. Sono stati segnalati avvistamenti da Nagpur nel Maharashtra e Jhabua, nei distretti di Barwani nel Madhya Pradesh e nella regione di Saurashtra e Kutch nel Gujarat. Il Times of India ha citato l’astrofisico Dr Pankaj Joshi dicendo che potrebbe essere un grande meteorite o detriti spaziali.

Ora il mistero è stato risolto: si tratta dei resti di un razzo cinese al rientro nell’atmosfera terrestre, lo Chang Zheng 5B, lanciato nel febbraio 2021.