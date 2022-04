Cina: esercitazioni militari a Taiwan, “risposta ai segnali sbagliati inviati dagli USA”

MeteoWeb

L’esercito cinese ha annunciato esercitazioni nell’area di Taiwan oggi, precisando che sono una risposta al “segnale sbagliato” su Taiwan che hanno inviato gli USA. Una delegazione di parlamentari statunitensi bipartisan è attualmente in visita a Tapei in segno di sostegno al governo dell’isola relativamente alla minaccia cinese. “Taiwan produce il 90% dei semiconduttori a livello mondiale, è un Paese che ha una importanza, delle conseguenze e un impatto mondiale e, quindi, è chiaro che la sua sicurezza ha un impatto globale,” ha dichiarato il senatore americano Bob Menenedez in un incontro con il presidente dello Stato insulare, Tsai Ing-wen.

Secondo quanto riportato dall’emittente cinese Cgtn, l’esercito ha dispiegato “forze navali e aeree di pattuglia con prontezza al combattimento“.