Cina, Giornata dello Spazio: evento scienze spaziali al museo di Pechino

MeteoWeb

Il China Science and Technology Museum ha dato notizia del lancio di una serie di attività per la divulgazione delle scienze dello Spazio in vista della Giornata dello Spazio cinese, in programma il 24 aprile. L’evento, che proseguirà per tutto il mese di aprile, mira a fornire al pubblico un’esperienza a tutto tondo e multisensoriale sulle scienze spaziali, tra cui mostre, conferenze scientifiche, corsi scientifici e film con effetti speciali. Il museo ha fatto sapere inoltre che sarà esposta all’evento la capsula di ritorno della Shenzhou-1. Esperti e studiosi saranno invitati a tenere conferenze sulla scienza popolare, sull’interpretazione della ricerca aerospaziale e sulle varie applicazioni delle relative discipline scientifiche. Il pubblico potrà conoscere i risultati conseguiti dalla Cina nell’esplorazione dello spazio attraverso lezioni di astronomia online.