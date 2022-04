Clima: impegni dell’accordo di Parigi fondamentali per limitare il riscaldamento

MeteoWeb

Gli impegni sul clima presi alla riunione della COP26 potrebbero avere il potenziale per mantenere il riscaldamento appena al di sotto dei 2 °C, ma solo se verranno attuati tutti come proposto. A giungere a questa conclusione è uno studio di modelli pubblicato su Nature questa settimana.

Nei cinque anni precedenti la riunione della COP26 del 2021, 153 parti dell’accordo di Parigi del 2015 hanno presentato obiettivi di mitigazione climatica nuovi o aggiornati per il 2030 e 75 parti hanno fornito obiettivi a più lungo termine per ridurre le emissioni di gas serra. Le analisi degli impegni aggiornati presi prima della riunione hanno suggerito che c’era ancora una probabilità superiore al 50% che le temperature superassero i 2°C. Guardando gli impegni presi alla COP26 (dove l’India ha anche annunciato nuovi obiettivi di mitigazione e obiettivi a lungo termine), Malte Meinshausen e colleghi sostengono che ci sia ancora, effettivamente, la possibilità di limitare il riscaldamento a poco meno di 2°C.

Gli autori analizzano i dati di inventario e gli obiettivi climatici di 196 paesi dal momento dell’accordo di Parigi fino alla fine della riunione della COP26 nel novembre 2021. Stimano che se tutti gli impegni fossero attuati integralmente e in tempo, il picco di riscaldamento potrebbe essere limitato a 1,9– 2,0°C. Sfortunatamente, gli impegni rivisti in seguito hanno solo una probabilità del 6-10% di raggiungere l’obiettivo più ambizioso dell’accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a non più di 1,5°C, a meno che non si verifichino sostanzialmente più azioni di mitigazione in questo decennio, precisano gli autori.

In un News & Views di accompagnamento, Zeke Hausfather e Frances Moore suggeriscono che “gli obiettivi a lungo termine dovrebbero essere trattati con scetticismo se non sono supportati da impegni a breve termine per mettere i paesi sulla strada per raggiungere tali obiettivi nel prossimo decennio“. I ricercatori aggiungono anche che non vi è alcuna garanzia che i paesi rispettino i loro impegni, affermando che “l’ottimismo dovrebbe essere frenato fino a quando le promesse di ridurre le emissioni in futuro non saranno supportate da un’azione più forte a breve termine“.