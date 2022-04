Clima, report IPCC: “ora o mai più per limitare il riscaldamento”

MeteoWeb

La 56esima sessione dell’IPCC (Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici) ha approvato il Summary for Policymakers del contributo del Working Group III al sesto ciclo di valutazione (AR6), intitolato Mitigation of Climate Change. Secondo quanto emerge dal rapporto, pubblicato oggi, “nel periodo 2010-2019 le emissioni globali medie annue di gas serra hanno raggiunto i livelli più alti della storia dell’umanità, ma il tasso di crescita è rallentato. Senza una riduzione immediata e profonda delle emissioni in tutti i settori, limitare il riscaldamento globale a 1,5°C è fuori portata. Tuttavia, ci sono prove crescenti di azione per il clima”.

Dal 2010 si sono registrate, spiega l’IPCC in una nota, “diminuzioni sostenute fino all’85% dei costi dell’energia solare ed eolica e delle batterie. Una gamma crescente di politiche e leggi ha migliorato l’efficienza energetica, ridotto i tassi di deforestazione e accelerato la diffusione delle energie rinnovabili”. ”Siamo a un bivio. Le decisioni che prendiamo ora possono garantire un futuro vivibile. Abbiamo gli strumenti e il know-how necessari per limitare il riscaldamento – ha affermato il presidente dell’IPCC Hoesung Lee – Sono incoraggiato dall’azione per il clima intrapresa in molti Paesi. Ci sono politiche, regolamenti e strumenti di mercato che si stanno rivelando efficaci. Se questi vengono ampliati e applicati in modo più ampio ed equo, possono supportare profonde riduzioni delle emissioni e stimolare l’innovazione”.

Secondo gli esperti, “abbiamo opzioni in tutti i settori per almeno dimezzare le emissioni entro il 2030“. In particolare, “limitare il riscaldamento globale richiederà grandi transizioni nel settore energetico. Ciò comporterà una sostanziale riduzione del consumo di combustibili fossili, elettrificazione diffusa, maggiore efficienza energetica e uso di combustibili alternativi (come l’idrogeno)”. ”Avere le giuste politiche, infrastrutture e tecnologie in atto per consentire cambiamenti al nostro stile di vita e ai comportamenti può portare un 40-70% di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2050. Questo offre un notevole potenziale non sfruttato – rimarca il copresidente dell’IPCC Working Group III Priyadarshi Shukla – L’evidenza mostra anche che questi cambiamenti nello stile di vita possono migliorare la nostra salute e il nostro benessere“.

Per gli esperti dell’IPCC, “anche le città e altre aree urbane offrono opportunità significative per la riduzione delle emissioni. Attraverso un minor consumo di energia, elettrificazione del trasporto in combinazione con fonti di energia a basse emissioni e il potenziamento di assorbimento e stoccaggio del carbonio utilizzando la natura”. Per il copresidente dell’IPCC Working Group III Jim Skea, “l’azione in questo decennio è fondamentale per catturare la mitigazione potenziale degli edifici”. Nel dettaglio, secondo il rapporto, “la riduzione delle emissioni nell’industria comporterà l’utilizzo più efficiente di materiali, riutilizzando e riciclando prodotti e riducendo al minimo gli sprechi. Per i materiali di base, compresi l’acciaio, materiali da costruzione e prodotti chimici, processi di produzione a basse o zero emissioni di gas serra sono in sperimentazione e vicinissimi ad una fase commerciale. Questo settore rappresenta circa un quarto delle emissioni globali. Raggiungere lo zero netto sarà difficile e richiederà nuovi processi di produzione, elettricità a basse e zero emissioni, idrogeno e, dove necessario, cattura e stoccaggio del carbonio”. “L’agricoltura, la silvicoltura e altri usi del suolo possono fornire riduzioni delle emissioni su larga scala e anche rimuovere e conservare l’anidride carbonica. Tuttavia, la terra non può compensare un ritardo nella riduzione di emissioni in altri settori”, chiarisce l’IPCC.

Report IPCC: “per target 1,5°C tagliare le emissioni del 43% entro il 2030”

“Negli scenari considerati, limitare il riscaldamento a circa 1,5°C richiede che le emissioni di gas serra a livello globale raggiungano il picco al più tardi entro il 2025 per essere ridotte del 43% entro il 2030; allo stesso tempo, anche il metano dovrebbe essere ridotto di circa un terzo. Anche se lo facciamo, è quasi inevitabile che supereremo temporaneamente questa soglia di temperatura ma potremmo tornare al di sotto di essa entro la fine del secolo“, emerge dal rapporto dell’IPCC. ”Ora o mai più, se vogliamo limitare il riscaldamento globale a 1,5°C – esorta il copresidente dell’IPCC Working Group III Jim Skea – Senza riduzioni immediate e profonde delle emissioni in tutti i settori, sarà impossibile”.

La temperatura globale si stabilizzerà quando le emissioni di anidride carbonica raggiungeranno lo zero netto – spiegano gli esperti dell’IPCC in una nota – Per 1,5°C, significa raggiungere emissioni nette di anidride carbonica pari a zero a livello globale nei primi anni 2050; per 2°C, nei primi anni 2070. Questa valutazione mostra che limitare il riscaldamento a circa 2°C richiede ancora che le emissioni globali raggiungano il picco al più tardi entro il 2025 per essere ridotte di un quarto entro il 2030.

Report IPCC: “colmare i divari di investimento”

L’ultimo rapporto dell’IPCC dimostra che “mentre i flussi finanziari sono da tre a sei volte inferiori ai livelli necessari per limitare il riscaldamento sotto i 2°C entro il 2030, c’è capitale globale e liquidità sufficienti per colmare i divari di investimento”. ”Senza tener conto dei vantaggi economici della riduzione dei costi di adattamento o della riduzione degli impatti, il Prodotto interno lordo globale sarebbe inferiore di pochi punti percentuali nel 2050 se adottiamo le azioni necessarie per limitare il riscaldamento a 2°C o meno, rispetto al mantenimento delle politiche attuali”, ha affermato il copresidente dell’IPCC Working Group III Priyadarshi Shukla.

Report IPCC: “azione accelerata ed equa per uno sviluppo sostenibile”

Un’azione per il clima accelerata ed equa nella mitigazione e nell’adattamento degli impatti del cambiamento climatico è fondamentale per lo sviluppo sostenibile, secondo gli esperti dell’IPCC. Alcune opzioni di risposta – spiega una nota – possono assorbire e immagazzinare carbonio e, a allo stesso tempo, aiutare le comunità a limitare gli impatti associati ai cambiamenti climatici. Ad esempio, nelle città, reti di parchi e spazi aperti, zone umide e agricoltura urbana possono ridurre il rischio di inondazioni e l’effetto ‘isola di calore’. La mitigazione nell’industria può ridurre l’impatto ambientale e aumentare occupazione e opportunità di business. L’elettrificazione con le energie rinnovabili e i cambiamenti nei trasporti pubblici possono migliorare salute, occupazione ed equità. ‘‘Il cambiamento climatico è il risultato di oltre un secolo di uso insostenibile di energia, suolo, stili di vita e modelli di consumo e produzione. Questo rapporto mostra come agire ora può spingerci verso un mondo più equo e sostenibile”, dice il copresidente dell’IPCC Working Group III Jim Skea.

Guterres denuncia le bugie di governi e aziende

Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha denunciato le bugie di “alcuni governi e leader economici” nella lotta al cambiamento climatico, in reazione alla pubblicazione del nuovo rapporto IPCC. “Alcuni governi e leader di aziende dicono una cosa e ne fanno un’altra. Per dirla semplicemente, mentono, e il risultato sarà catastrofico“, ha sottolineato Guterres, definendo il nuovo rapporto sugli scenari per limitare il riscaldamento e i suoi impatti un “archivio della vergogna” che “cataloga le promesse vuote” che ci mettono sulla strada di un mondo invivibile.