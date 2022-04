Forti piogge in Colombia: schiuma tossica invade la citta di Mosquera | FOTO e VIDEO

Le forti piogge in Colombia hanno generato uno strano fenomeno ambientale: Mosquera, piccola cittadina del dipartimento di Cundinamarca, si è riempita di “schiuma“.

Secondo i media locali, le piogge e l’inverno hanno molto a che fare con quanto accaduto nei giorni scorsi. Dal 26 aprile, la schiuma viene generata dal fiume Basillas, il principale responsabile di questa emergenza ambientale. Secondo il governo locale, il materiale proviene dagli scarti di detergenti gettati nel corso d’acqua che aumenta il suo flusso e la sua pressione durante la stagione invernale, con le piogge. Spinta dalle forti raffiche di vento, la schiuma che si forma si disperde nell’aria e finisce ovunque nel centro abitato.

Per gli abitanti del quartiere di Los Puentes, a Mosquera, non si tratta di una novità o di qualcosa di sorprendente: infatti hanno denunciato in più occasioni che si tratta di un materiale inquinante con un odore sgradevole. I residenti hanno riferito che lascia uno strato di “unto” che macchia le pareti e ha causato problemi respiratori anche agli anziani.

