Stazione Spaziale: confermato il lancio di Samantha Cristoforetti, partenza prevista il 23 aprile

Dopo numerosi rinvii, è stato fissato al 23 aprile il lancio di Crew-4, la missione alla quale prenderà parte anche l’astronauta italiana dell’ESA Samantha Cristoforetti. La partenza avverrà dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral (Florida), a bordo della capsula Crew Dragon, con un razzo Falcon-9 SpaceX, alle 11:26 ora italiana.

La NASA ha confermato il programma ed ha anche comunicato che l’attracco con la Stazione Spaziale Internazionale avverrà il 24 aprile alle 12.

La missione è stata posticipata per i tempi tecnici necessari per le operazioni, a seguito dei ritardi che si sono accumulati per i test al razzo SLS Artemis-1 che a sua volta aveva fatto slittare di qualche giorno il lancio della missione privata Axiom-1.

A bordo di Crew-4 ci saranno Kjell Lindgren, nel ruolo di comandate, Bob Hines, pilota, e Jessica Watkins con Cristoforetti come specialiste di missione. Cristoforetti resterà a bordo della ISS per una missione di lunga durata di circa 6 mesi.