Controlli su epatite sconosciuta: in arrivo circolare del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute provvederà presto a diramare una circolare con le indicazioni sui controlli da effettuare in seguito all’allerta per alcuni casi di epatite di natura sconosciuta, registrati nelle scorse settimane in Europa (anche in Italia) e negli USA. La nuova circolare, che segue quella del 14 aprile, chiede a tutte le organizzazioni sanitarie e ai medici di segnalare ogni caso sospetto di epatite di cui non sono certe le cause.