Neonati e sonno: cosa succede davvero quando i bambini vengono lasciati a piangere?

Alcuni genitori vedono “l’addestramento del sonno” come la chiave per un buon riposo notturno. Altri sostengono che sia angosciante per i bambini, soprattutto quando le regole imposte ai piccoli non corrispondono ai loro ritmi naturali. Cosa dicono gli scienziati in merito ai suoi rischi e benefici?

Nel 2015 Wendy Hall, una ricercatrice sul sonno pediatrica che opera in Canada, ha preso in esame 235 famiglie di bambini di età compresa tra i sei e gli otto mesi. Lo scopo era quello di vedere se l’addestramento al sonno funzionasse. Nella sua definizione più ampia, l’allenamento del sonno può riferirsi a qualsiasi strategia utilizzata dai genitori per incoraggiare i propri bambini a dormire la notte, il che può essere semplice come implementare una routine notturna o sapere come leggere i segnali di stanchezza di un bambino. Suggerimenti come questi sono stati una parte importante dell’intervento di Hall.

E’ stata messa a punto una strategia che è diventata comunemente associata all'”addestramento al sonno“, la quale tende a essere molto più divisiva: incoraggiare i bambini a mettersi a dormire senza l’aiuto dei genitori, anche quando si svegliano di notte, limitando o modificando la risposta dei genitori al loro bambino. Questo può significare che un genitore è presente, ma si astiene dal prendere in braccio o allattare il bambino per calmarlo fisicamente. Può comportare intervalli di tempo prestabiliti in cui un bambino viene lasciato solo, scandito dai controlli periodici da parte dei genitori, ma sempre a distanza. Oppure, addirittura, lasciando il bambino e chiudendo la porta. Ognuno di questi approcci spesso significa lasciare che il bambino pianga a lungo.

In termini globali, l’idea di “addestrare” i bambini a dormire da soli e senza aiuto è rara. Le moderne madri Maya, ad esempio, hanno espresso shock quando hanno sentito che negli Stati Uniti i bambini venivano messi a dormire in una stanza separata. Ma in Nord America, Australia e parti d’Europa, molte famiglie mettono in atto alcune forme della tecnica in questione. I genitori ricorrono a questo ‘addestramento’ soprattutto quando le notti interrotte iniziano a incidere sul benessere dell’intera famiglia: il sonno scarso del bambino è associato alla depressione materna e alla cattiva salute materna, ad esempio. Negli Stati Uniti, più di sei libri di consigli genitoriali su 10 approvano il fatto di lasciar piangere i bambini di notte. La metà dei genitori che hanno risposto ai questionari in Canada e in Australia e un terzo dei genitori intervistati in Svizzera e Germania hanno affermato di averlo provato (sebbene i sondaggi non siano necessariamente rappresentativi dei genitori nel loro insieme in questi paesi, a causa del modo in cui sono stati condotti).

Lo studio

Nel loro studio, Hall e il suo team hanno predetto che i bambini i cui genitori avevano ricevuto istruzioni per l’allenamento del sonno, insieme a consigli in merito, avrebbero dormito meglio dopo sei settimane rispetto a quelli che non lo erano, con “periodi di sonno notevolmente più lunghi e significativamente meno risvegli notturni“. Ciò sarebbe in linea con i risultati esistenti. Decine di studi affermano di aver trovato efficaci gli interventi sul sonno; i pediatri raccomandano regolarmente l’addestramento al sonno in paesi come gli Stati Uniti e l’Australia (sebbene i professionisti della salute mentale infantile spesso non lo facciano). Tuttavia, la ricerca non è mai perfetta e molti di quegli studi precedenti avevano attirato alcune critiche, che Hall sperava di affrontare. Ma la verità è che questi tipo di studi difficilmente possono raggiungere standard considerati ottimali. Basti pensare che la maggior parte degli studi si basa sulla “relazione dei genitori”, come le risposte al questionario o i diari del sonno tenuti dai genitori, piuttosto che utilizzare una misura oggettiva per determinare quando un bambino è sveglio o dorme. Ma se un bambino ha imparato a non piangere quando si sveglia, anche i suoi genitori potrebbero non svegliarsi, il che potrebbe portarli a riferire che il loro bambino ha dormito tutta la notte indipendentemente da ciò che è successo. C’è anche il problema del bias di conferma: se i genitori si aspettano un intervento per aiutare il sonno del loro bambino, è più probabile che vedano che il sonno del bambino è migliorato dopo un intervento.

Lo studio di Hall – che ha coinvolto 235 bambini ei loro genitori – è stato concepito per rispondere ad alcune di queste critiche. In uno studio randomizzato controllato, metà dei genitori è stata istruita in quella che viene chiamata “estinzione graduale“, “consolazione controllata” o “pianto controllato“: calmare un bambino che piange per brevi momenti, quindi lasciarlo per lo stesso periodo di tempo, con gli intervalli che si allungano gradualmente indipendentemente dalla risposta del bambino. Ai genitori che erano “davvero a disagio” lasciando il loro bambino a piangere da solo nella stanza, dice Hall, i ricercatori hanno consigliato di rimanere nella stanza, ma non di prendere in braccio il bambino.

Il gruppo di intervento ha anche ricevuto suggerimenti e informazioni sul sonno dei bambini, come sfatare il mito che meno sonnellini porterebbero a più sonno notturno. Oltre a chiedere ai genitori di registrare i diari del sonno, lo studio di Hall includeva l’actigrafia , che utilizza dispositivi indossabili per monitorare i movimenti per valutare i modelli sonno-veglia. Quando i ricercatori hanno confrontato i diari del sonno, hanno scoperto che i genitori che si erano allenati al sonno pensavano che i loro bambini si svegliassero meno di notte e dormissero per periodi più lunghi. Ma quando hanno analizzato i modelli sonno-veglia come mostrato attraverso l’actigrafia, hanno trovato qualcos’altro: i bambini addestrati al sonno si svegliavano altrettanto spesso di quelli del gruppo di controllo. “A sei settimane, non c’era alcuna differenza tra il gruppo di intervento e quello di controllo per il cambiamento medio nelle scie attigrafiche o negli episodi di veglia lunga“, hanno scritto. In altre parole, i genitori che hanno addestrato al sonno i loro bambini pensavano che i loro bambini si svegliassero meno. Ma, secondo la misurazione oggettiva del sonno, i bambini si svegliavano altrettanto spesso, semplicemente non svegliavano i genitori.

Il metodo funziona?

Per Hall, questo dimostra che l’intervento è stato un successo. “Quello che stavamo cercando di fare era aiutare i genitori a insegnare ai bambini a calmarsi da soli“, dice. “Quindi, in effetti, non stavamo dicendo che non si sarebbero svegliati. Stavamo dicendo che si sarebbero svegliati, ma non avrebbero dovuto avvisare i loro genitori. Potrebbero tornare al prossimo ciclo del sonno“. L’actigrafia ha scoperto che l’allenamento del sonno ha migliorato una misura del sonno dei bambini: il loro periodo di sonno più lungo. Questo è stato un miglioramento dell’8,5%, con i bambini addestrati al sonno che dormono 204 minuti in più, rispetto ai 188 minuti degli altri bambini.

Anche un’altra parte della sua ipotesi si è rivelata corretta. Il suo team si aspettava che i genitori che hanno eseguito l’intervento riferissero di avere stati d’animo migliori, un sonno di qualità superiore e meno affaticamento. In una scoperta che non sorprenderà nessuno che abbia cullato o allattato un bambino per farlo dormire più volte durante la notte, questo si è rivelato vero e, per molti esperti e genitori, è un aspetto chiave dell’allenamento del sonno. Ma per chiunque abbia mai letto, cercato su Google o abbia ricevuto annunci sui social media sul sonno dei bambini, il fatto che i ricercatori sull’allenamento del sonno ritengano che l’allenamento non sia inteso a ridurre il numero di volte in cui un bambino si sveglia e che potrebbe prolungare il suo sonno più lungo allungare di una media di soli 16 minuti – potrebbe sorprendere.

Le origini del “cry it out”

L’allenamento del sonno è un fenomeno relativamente nuovo, anche nei paesi dove ora è abbastanza comune. Come ha già spiegato da BBC Future, prima del XIX secolo, i nuovi genitori non sembravano essere particolarmente preoccupati per il sonno dei loro bambini. La situazione è cambiata quando la rivoluzione industriale ha portato giornate di lavoro più lunghe e l’era vittoriana ha enfatizzato l’indipendenza, anche tra i bambini.

Nel 1892, il “padre della pediatria“, Emmett Holt, arrivò al punto di sostenere che piangere da solo faceva bene ai bambini: “nel neonato, il pianto dilata i polmoni“, scrisse nel suo popolare manuale per genitori ‘The Care and Feeding of Children’ . Un bambino “dovrebbe semplicemente essere autorizzato a ‘piangere’. Ciò richiede spesso un’ora e, in casi estremi, due o tre ore. Un secondo round raramente durerà più di 10 o 15 minuti e una terza sarà raramente necessaria“.

Fu solo negli anni ’80, tuttavia, che furono introdotti i primi “programmi” ufficiali per il pianto. Nel 1985, Richard Ferber ha sostenuto quello che ha chiamato il metodo del “pianto controllato” o “estinzione graduale“, lasciando che un bambino pianga per periodi sempre più lunghi. (In seguito ha detto di essere stato frainteso e, contrariamente alla credenza popolare, che non avrebbe suggerito questo approccio per ogni bambino che non dorme bene.) Nel 1987, Marc Weissbluth consigliò semplicemente di mettere il bambino nella culla e chiudere la porta.

Con alcune variazioni, queste sono in gran parte le versioni dell’allenamento del sonno che sono persistite fino ai giorni nostri. Uno studio del 2006 su 40 libri popolari sulla genitorialità ha scoperto che molti genitori promuovevano il cry-it-out. Alcuni libri suggeriscono di seguire una qualche forma di pianto controllato anche per i neonati. Vale la pena notare che anche i ricercatori che sostengono gli interventi sul sonno, incluso Hall, pensano che iniziare ad allenare al sonno già da neonati – in qualsiasi momento prima dei sei mesi – sia un errore. Dicono anche che non raccomanderebbero l’allenamento del sonno per i bambini che potrebbero essere più inclini a danni psicologici, compresi i bambini che hanno subito traumi o sono stati in affido, o i bambini con un temperamento ansioso o sensibile. (Le madri che allattano hanno un motivo in più per aspettare fino a sei mesi per allenarsi al sonno, dicono gli esperti di allattamento, poiché lo svezzamento notturno precoce può ridurre l’offerta.)

È improbabile che le strategie di allenamento del sonno per i bambini di età inferiore ai sei mesi funzionino in ogni caso, come hanno scoperto i ricercatori. “La convinzione che l’intervento comportamentale per il sonno nei primi sei mesi di vita migliori i risultati per madri e bambini è storicamente costruita, trascura i problemi di alimentazione e distorce l’interpretazione dei dati“, afferma una revisione di 20 anni di studi pertinenti. “Non è stato dimostrato che queste strategie diminuiscano il pianto del bambino, prevengano il sonno e i problemi comportamentali nella tarda infanzia o proteggano dalla depressione postnatale“.

Le conclusioni del recente studio

Che le famiglie scelgano o meno di allenarsi per dormire, ci sono buone notizie: alla fine, con o senza formazione, la maggior parte dei bambini smette di aver bisogno dell’aiuto di un caregiver durante la notte.

Uno studio su più di 4.000 bambini, ad esempio, ha rilevato che il 71% dei bambini di cinque mesi che si svegliavano regolarmente di notte interrompeva la veglia notturna entro 20 mesi e l’89% smetteva in 4/5 anni. Coloro che si svegliavano frequentemente da bambini avevano anche maggiori probabilità di svegliarsi da bambini in età prescolare, ma ancora una volta, non è chiaro quanto di questo sia dovuto al temperamento: un bambino che si sveglia potrebbe anche essere più probabile che sia un bambino che si sveglia di suo.

L’allenamento del sonno è dunque una soluzione praticabile per il bene del bambino? “Vale la pena farlo solo quando i genitori vogliono farlo e lo vedono come un problema con cui hanno bisogno di aiuto“, afferma Hiscock. “Incontro genitori che devono alzarsi tre, quattro, cinque volte a notte, ma sono felici di farlo, o comunque se la stanno cavando“. Mindell è d’accordo. “Se di prendi cura di un bambino di quattro mesi, si sveglia una volta a notte, funziona per la famiglia, perché andare a creare disequilibrio? Perché dovresti allenarti sul sonno? O allenare il piccolo? “Lo consigliamo davvero solo quando c’è un problema” che si ripercuote sulla serenità famigliare, dice l’esperto.