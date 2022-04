Covid: approvato test respiratorio rapido tipo “palloncino” negli USA

MeteoWeb

L’Agenzia americana del farmaco FDA ha approvato un test per diagnosticare la positività a SARS-CoV-2 dal respiro. Il dispositivo è grande più o meno come un bagaglio a mano: la persona soffia in tubo come se stesse gonfiando un palloncino, e il risultato arriva in meno di 3 minuti. Il nuovo test si è dimostrato in grado di identificare correttamente le persone positive nel 91% dei casi, e quelle negative nel 99%. La sperimentazione ha coinvolto soggetti contagiati sia sintomatici sia asintomatici. In uno studio di follow-up che lo ha messo alla prova nella capacità di individuare anche la variante Omicron, l’esame ha evidenziato valori di sensibilità simili