Covid, Bassetti rassicura: “la variante Xe più contagiosa ma non più aggressiva, una normale ricombinazione”

La variante Xe di SARS-CoV-2, ricombinante di Omicron 1 e Omicron 2, “non sembra più aggressiva, più mortale e più patogenetica. Il ciclo completo vaccinale (con booster) funziona nel prevenire forme gravi. E’ invece sicuramente più contagiosa (+10%). Quindi si diffonderà più velocemente e più rapidamente e potrebbe prendere il sopravvento sulle altre. Dovremo abituarci: finché c’è virus c’è variante“: è quanto ha spiegato in un posto su Facebook Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “La variante Xe è un mix di Omicron 1 e 2 che si uniscono e si ricombinano. Peraltro è un fenomeno che avviene abitualmente per l’influenza senza che nessuno si preoccupi di metterlo in prima pagina,” ha evidenziato l’infettivologo. “Mutazioni e ricombinazioni avvengono in continuazione per tutti i virus e molti altri microrganismi“.