Covid, BioNTech ammette: “efficacia e sicurezza del vaccino Pfizer potrebbero non essere sufficienti per l’approvazione”

Nel suo rapporto annuale alla US Securities and Exchange Commission (ente regolatore sulla sicurezza del mercato), BioNTech, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica, sostiene che l’efficacia e la sicurezza del suo attuale vaccino anti-Covid a mRNA, sviluppato insieme a Pfizer, potrebbero non essere sufficienti per l’approvazione definitiva del vaccino.

A pagina 6 del lungo rapporto, BioNTech scrive: “potremmo non essere in grado di dimostrare un’efficacia o una sicurezza sufficienti del nostro vaccino anti-Covid e/o delle formulazioni specifiche per le varianti per ottenere l’approvazione normativa permanente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell’Unione Europea o in altri Paesi in cui è stato autorizzato per l’uso di emergenza o è stata concessa l’approvazione all’immissione in commercio condizionata”.

“Durante le nostre sperimentazioni cliniche o anche dopo aver ricevuto l’approvazione normativa, possono verificarsi eventi avversi significativi, che potrebbero ritardare o interrompere le sperimentazioni cliniche, ritardare o impedire l’approvazione normativa o l’accettazione sul mercato di uno qualsiasi dei nostri prodotti candidati”, si legge ancora.