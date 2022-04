Covid, Costa: “dal 1° maggio si archivia la stagione del Green Pass, negli ospedali resta l’obbligo di vaccino”

MeteoWeb

“Dal primo maggio si apre una fase nuova perché si archivia definitivamente la stagione del Green Pass che non sarà più richiesto“: lo ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a RaiNews 24. “Ci sono 50 milioni di cittadini che si sono vaccinati e questo ci permette di avviare una fase nuova che ci avvicina sempre di più alla normalità“. In settimana “arriverà un provvedimento che chiarirà i luoghi dove verrà prorogato l’uso della mascherina al chiuso“: “La riflessione che stiamo facendo è quella di mantenerla sui mezzi di trasporto, nei cinema e nei teatri, in quei luoghi dove c’è un affollamento maggiore e la mascherina può rappresentare ancora un elemento di protezione,” ha precisato Costa. “Sarà certamente un’estate senza restrizioni, grazie ai 50 milioni di cittadini che si sono vaccinati“. “Valuteremo nel passare dei mesi e delle settimane quello che sarà lo scenario, ma oggi credo che dobbiamo dare dei messaggi positivi e di fiducia ai cittadini“. “Dopo due anni di pandemia, dopo due anni di restrizioni, di libertà private dobbiamo dire con forza che oggi siamo di fronte una nuova fase che certamente ci riporta alla normalità e quindi un’estate senza restrizioni“.

Intervistato su RTL 102.5, il sottosegretario alla Salute ha aggiunto: “Negli ospedali si continua a mantenere l’obbligo di vaccinazione fino a fine anno e, per coloro che non lo rispettano, non ci sarà la possibilità di essere reintegrati sul posto di lavoro. Questo à rimasto un punto fermo del Governo“. Mentre “per tutto il resto, dal 1° maggio il Green Pass non sarà più richiesto” e questo “è il vero elemento di cambiamento, il segno tangibile di una fase nuova“.