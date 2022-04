Covid: da domani in Spagna addio mascherina al chiuso

MeteoWeb

A partire da domani in Spagna verrà meno l’obbligo di indossare la mascherina nella maggior parte degli spazi al chiuso, comprese le scuole: lo ha reso noto dal governo. E’ prevista un’eccezione per quanto riguarda strutture sanitarie, case di riposo e trasporti pubblici, ha precisato in conferenza stampa il Ministro della Salute Carolina Darias.

Per quanto riguarda le strutture sanitarie, la mascherina non sarà obbligatoria per i pazienti che si trovano nelle loro stanze. In riferimento invece ai trasporti, non sarà necessario indossarla obbligatoriamente in stazioni e banchine. Sul posto di lavoro non sarà previsto l’obbligo, ma i responsabili sanitari di aziende e altri centri potranno decidere diversamente.