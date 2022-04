Covid: la Danimarca sospende la campagna di vaccinazione

MeteoWeb

In Danimarca, il tasso di ospedalizzazione per Covid è stabile mentre i nuovi casi sono in calo e così, complice l’arrivo di un periodo dell’anno più favorevole, il Paese ha annunciato la sospensione temporanea della campagna di vaccinazione. “E’ arrivata la primavera e abbiamo un buon controllo dell’epidemia, che sembra attenuarsi. Per questo chiudiamo il programma di vaccinazione di massa contro il Covid”, ha detto in un comunicato uno dei funzionari dell’Agenzia sanitaria danese SST, Bolette Søborg.

La Danimarca conta quasi l’81% dei 5,8 milioni di danesi con due dosi di vaccino e il 61,6% con tre dosi. “Abbiamo in programma di riaprire il programma di vaccinazione questo autunno“, ha aggiunto Bolette Søborg.