Covid e mascherina, Costa: “sui luoghi di lavoro si passa dall’obbligo alla raccomandazione”

“Sui luoghi di lavoro credo che si possa andare verso la raccomandazione e non l’obbligo della mascherina al chiuso. E’ giunto il momento di dare fiducia agli italiani. Ci sono le condizioni per arrivare a questa mediazione, senza distinzione tra pubblico e privato“: è quanto ha dichiarato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Mattino Cinque’ su Canale 5. Sull’utilizzo della mascherina nelle discoteche “nel momento in cui abbiamo deciso di aprire dobbiamo essere consapevoli che non si può indossare mentre si balla, ma in altre situazione si può pensare di continuare ad utilizzarla,” ha proseguito Costa. “Parliamo di un settore nel quale la regolamentazione non è facile“.

Quella del “Green Pass è la vera svolta della nuova fase che si apre dal 1° maggio: finisce la stagione del green pass che sarà mantenuto solo per gli ospedali e per le visite nelle Rsa. Quindi non servirà per prendere i mezzi di trasporto e per i luoghi di lavoro,” ha sottolineato il sottosegretario.