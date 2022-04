Covid, Fauci: “fra 100 anni se ne parlerà come oggi si parla dell’influenza del 1918”

MeteoWeb

“Ho diretto l’Istituto nazionale delle malattie infettive Usa per 38 anni, ho visto l’Hiv, ho visto Zika, ho visto Ebola, ma fra 100 anni la Storia racconterà quello che abbiamo attraversato ora, di questa pandemia“. Anthony Fauci è convinto che fra un secolo si parlerà del Covid-19 “come noi oggi parliamo della pandemia del 1918, ossia di uno dei peggiori flagelli per l’umanità mai accaduti“. Parlando all’ università delle scienze mediche dell'”Uniformed Services“, ossia degli studenti delle forze militari, il consigliere del presidente Biden sul Covid-19 ha ribadito che forse il coronavirus non se ne andrà del tutto, ma ciò che conta è che venga tenuto sotto controllo senza distruggere la società.

Fauci ha posto l’accento sulla sfida di fronte alla quale ancora ci metterà il Sars-Cov2: “Chi avrebbe mai pensato che avremmo visto multiple varianti del virus originale, talmente diverse dalle infezioni causate dalle versioni precedenti da poter infettare nuovamente? Ecco la ragione per cui anche i vaccini possono venire ‘bucati’ sia pure proteggendo dalla malattia più severa. Ma ecco perché abbiamo un nuovo ritorno di casi con la variante BA.2 e l’Europa è di nuovo in una nuova ondata“.