Covid, esperti FDA: “il futuro dei vaccini è complesso e non chiaro”

Gli esperti della Food and Drug Administration (FDA) statunitense hanno tenuto due giorni di incontri sui vaccini anti-Covid e su quale sarà il loro futuro. Secondo i media USA, dagli incontri è emerso che il futuro dei vaccini, delle loro formulazioni, dei booster o delle dosi necessarie non è chiaro ed è un nodo “complesso“.

“Al momento non abbiamo un’idea chiara di quale sarà la nuova generazione di vaccini per il Covid o di booster e al tempo stesso quale la nuova variante che emergerà”, ha detto alla CNN Eric Rubin, uno dei top consiglieri della FDA e direttore del ‘New England Journal of Medicine’. Rubin ha tuttavia sottolineato che il meeting è stato una buona occasione proprio per evidenziare quanto complesse saranno le decisioni future.

Gli scienziati pianificano di continuare l’analisi della situazione e delle possibili misure vaccinali nelle prossime settimane e mesi. La commissione consultiva della FDA ha messo a punto quale sarà il quadro ed il tipo di coordinamento nel quale si discuteranno i nuovi approcci alla prevenzione del Covid e le decisioni sull’uso futuro di booster o vaccini.