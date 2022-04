Covid: il Brasile annuncia la fine dell’emergenza sanitaria

MeteoWeb

Il Ministro della Salute brasiliano Marcelo Queiroga ha annunciato la fine dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus nel Paese, tra i più colpiti del mondo in termini assoluti di contagi e vittime. “Grazie al miglioramento dello scenario epidemiologico, all’ampia copertura vaccinale della popolazione e alla capacità assistenziale della SUS, oggi abbiamo le condizioni per annunciare la fine dell’emergenza sanitaria di rilevanza nazionale,” ha affermato Queiroga durante un discorso trasmesso sulle reti televisive. Il Ministro ha anche sottolineato che ricordare che il provvedimento “non significa la fine del Covid-19“.

Nel Paese da 212 milioni di abitanti, i contagi dall’inizio della pandemia sono stati oltre 30 milioni e i decessi accertati 662.207. Le dosi di vaccino somministrate sono state finora 423 milioni.