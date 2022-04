Covid: il Principe Alberto di Monaco di nuovo positivo

MeteoWeb

Il Palazzo del Principe di Monaco ha annunciato che il Principe Alberto II di Monaco è risultato positivo a SARS-CoV-2 (per la seconda volta, dopo il primo contagio all’inizio dell’epidemia nel 2020). E’ asintomatico, e il suo stato di salute non solleva preoccupazioni. Il Principe – è stato spiegato in un comunicato – lavora a distanza, in collegamento permanente con i membri del governo così come con i suoi stretti collaboratori.