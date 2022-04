Covid: isolata a Monza la variante Omicron 4

MeteoWeb

È stata isolata e genotipizzata presso il laboratorio di Microbiologia dell’ospedale San Gerardo di Monza la variante BA.4 di SARS-CoV-2, nuova sottovariante di Omicron al vaglio dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). La nuova variante è stata identificata poche ore fa e fino ad oggi non era ancora stata sequenziata in Italia, riferisce l’ospedale.

Il laboratorio, diretto da Annalisa Cavallero, che porta quotidianamente avanti il lavoro di genotipizzazione del virus, è inserito nella rete lombarda e italiana dei laboratori che si occupano di identificazione e isolamento delle varianti. ‘‘Trovare con rapidità varianti è fondamentale per improntare al meglio le cure – sottolinea il Direttore generale della Asst Monza, Silvano Casazza -. In questa particolare circostanza sono orgoglioso del lavoro svolto dal nostro laboratorio, tra i primi in Italia per qualità”.

”Mi complimento con il laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza – commenta il vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti – una vera eccellenza della ricerca e che conferma la vigilanza attenta e massima che Regione Lombardia mantiene sul Covid-19″.