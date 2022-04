Covid, l’immunologa Viola: “stop alle mascherine un errore, anche i vaccinati rischiano di infettarsi”

MeteoWeb

“Nessuno dovrebbe mettere da parte le mascherine e quando dico nessuno mi riferisco anche a chi ha avuto la malattia pochi mesi fa e ritiene di poterla togliere sentendosi immune. Niente di più sbagliato. Al chiuso bisogna proteggersi, la FFP2 è efficace anche contro Omicron. Vediamo comparire varianti sempre più contagiose e anche i vaccinati rischiano di infettarsi“: è quanto ha affermato, in un’intervista al Corriere della Sera, l’immunologa Antonella Viola, direttore scientifico dell’Istituto di ricerca pediatrica Città della Speranza a Padova.

Per Viola “vale la pena fare un piccolo sacrificio, coprendo naso e bocca quando si entra in luoghi chiusi. Ammalarsi di Covid, anche per i vaccinati con tre dosi, non è una esperienza indolore. Se ne può uscire con conseguenze spiacevoli“. Dalle ricombinazioni del virus “non vedo grossi pericoli. In pochi mesi Omicron ha preso il sopravvento. Ora è diverso. I primi virus ricombinanti sono stati sequenziati a gennaio e i casi non sono aumentati. Non dovrebbe trattarsi di un pericolo emergente“.