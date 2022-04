Covid, Marche: in 48 ore 13 decessi, di cui 11 vaccinati con tre dosi

MeteoWeb

Nelle Marche, nelle ultime 24 ore, sono morte 8 persone affette da Covid-19. Tutti avevano patologie pregresse e 6 di loro avevano completato il ciclo vaccinale con 3 dosi. Ieri, invece, nella medesima regione, sono decedute 5 persone della provincia di Pesaro e Urbino. Tre erano residenti a Fano, ovvero due donne di 86 e 90 anni, e un uomo di 99 anni. Anche in questo caso, i pazienti deceduti avevano completato il ciclo vaccinale e in verità erano ricoverati per altre malattie, non per l’infezione da Covid-19, ma sono comunque stati segnalati tra i morti per coronavirus.