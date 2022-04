Covid, Speranza: “presto i medici di base prescriveranno gli antivirali”

MeteoWeb

Molnupiravir e Paxlovid sono farmaci antivirali utilizzati contro il Covid in Italia da febbraio. “Se siamo in una fase diversa della pandemia e’ grazie alla scienza che ha dato vaccini e, ultimamente, anche farmaci efficaci”, ha detto durante il questione time alla Camera il Ministro della Salute Roberto Speranza, annunciando che si va verso la possibilità che i medici di base prescrivano tali farmaci.

“Per l’antivirale Paxlovid siamo a 5.171 trattamenti e i livelli del consumo in Italia sono simili a quelli degli altri Paesi europei. Ora che abbiamo piu’ dosi a disposizione, lavoriamo alla territorializzazione: l’idea e’ di arrivare a consentire la prescrizione ai medici di medicina generale“, ha aggiunto Speranza. “La Cts dell’Aifa proprio ieri ha cominciato a lavorare nella direzione di consentire attraverso i medici di medicina generale un accesso piu’ diretto agli antivirali. I farmaci antivirali sono importanti, rappresentano uno degli strumenti per affrontare questa fase nuova, ma voglio sottolineare che non sostituiscono i vaccini“, ha concluso il Ministro.