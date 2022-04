Covid, Omicron e Delta: il confronto della gravità della malattia, quali sono le differenze

MeteoWeb

È stato segnalato che la variante Omicron di SARS-CoV-2 causa una malattia più lieve negli adulti ma porta a un aumento dei ricoveri ospedalieri nei bambini. Come possiamo confrontare la gravità della malattia nelle infezioni Omicron e Delta e come dovrebbero essere interpretate le differenze?

A fare luce sulla questione è lo studio “Estimating disease severity of Omicron and Delta SARS-CoV-2 infections” pubblicato si Nature Review Immonology.

La valutazione della gravità della malattia COVID-19 nella popolazione è stata importante per comprendere l’impatto sulla salute pubblica di ciascuna variante. Ha anche un forte impatto su immunologia e virologia poiché riflette l’immunità della popolazione e i meccanismi dell’infezione virale. Un momento spartiacque nella pandemia di COVID-19 è stato l’emergere della variante Omicron (B.1.1.529) di SARS-CoV-2 con segnalazioni diffuse di gravità della malattia inferiore rispetto alle varianti precedenti come Delta (B.1.617.2), segnalano gli autori dello studio. La minore gravità della malattia osservata nelle popolazioni durante l’ondata Omicron dell’infezione pandemica SARS-CoV-2 può essere attribuita ai cambiamenti nel virus che ne limitano la capacità di diffondersi nei polmoni e, probabilmente, all’aumento dell’immunità nella popolazione per contagio da SARS-CoV-2 e per vaccinazione. Tuttavia, nei bambini, le infezioni da Omicron hanno portato a più ricoveri ospedalieri rispetto alle precedenti ondate. “Ciò significa che Omicron sta causando malattie più gravi nei bambini o la differenza è basata su come viene definita la gravità della malattia?” è la questione posta dai ricercatori. Mentre l’attuale ondata di Omicron sta diminuendo a livello globale, “un concetto più chiaro di gravità della malattia dovrebbe aiutarci a valutare le varianti future,” affermano gli studiosi.

Nell’indagine si spiega che la gravità della malattia viene misurata utilizzando esiti come ricoveri ospedalieri totali, fabbisogno di ossigeno e ventilazione supplementari, e morte. Il ricovero in ospedale è una misura non molto specifica: non indica la causa e può esserci un’ampia gamma di gravità. Le persone possono anche essere ricoverate con, ma non a causa, dell’infezione da SARS-CoV-2. Tuttavia, le valutazioni di gravità diventano più specifiche per i danni alle basse vie respiratorie causati dalla malattia COVID-19 con l’aumentare della gravità.

Per confrontare la gravità relativa della malattia, “abbiamo utilizzato i dati delle ondate di Delta e Omicron negli Stati Uniti (Figura 1c) resi disponibili dai Centers for Disease Control and Prevention. Il numero di decessi cumulativi nell’onda Omicron (analizzato dal 15 dicembre 2021 al 15 marzo 2022) è stato molto simile a quello osservato nell’onda Delta (analizzato dal 15 luglio 2021 al 15 novembre 2021, Figura 1d). Tuttavia, il numero di casi cumulativi confermati durante questo periodo è stato due volte superiore con Omicron (Figura 1e). Sulla base dei dati relativi alle infezioni non segnalate sopra indicati, il numero di infezioni totali stimate era circa cinque volte superiore per Omicron (Figura 1f). Normalizzato dal numero di casi confermati – il rapporto caso-mortalità – l’infezione da Omicron ha avuto una mortalità circa due volte inferiore rispetto a Delta (Figura 1g). Normalizzato dal numero totale di infezioni – il rapporto infezione-mortalità – la differenza è diventata di circa cinque volte (Figura 1h)“.

Omicron è più grave nei bambini? “Nei bambini, la frazione di casi positivi a SARS-CoV-2 ricoverati in ospedale in Sud Africa è raddoppiata durante l’ondata di Omicron rispetto all’ondata di Delta. Questo sembra indicare una maggiore gravità della malattia. Tuttavia, il tasso di mortalità in ospedale dei bambini sotto i 5 anni nell’onda Omicron era dello 0,5% contro lo 0,6% nell’ondata Delta. Una tendenza simile, ma con una mortalità più bassa, è stata osservata nei bambini più grandi. Coerentemente, la frazione di bambini sottoposti a ventilazione sotto i 5 anni nel Regno Unito era del 2,9% nell’ondata Omicron contro il 5,1% nelle altre ondate“.

Sebbene la scala di gravità dell’adulto possa non comprendere sintomi specifici pediatrici come le convulsioni, che sono più prevalenti con Omicron, “sembra che le misure di gravità elevata e morte non supportino il fatto che Omicron sia più grave di Delta nei bambini. Inoltre, una percentuale inferiore di bambini rispetto agli adulti muore con entrambe le varianti. Allora perché sono ammessi in ospedale più bambini con Omicron? Una possibilità è che, come negli adulti, ci siano stati più casi di infezione non segnalati nell’ondata Omicron e questo ha portato a un dato maggiore dei ricoveri, ma questi non hanno portato a tanti esiti gravi come con le altre varianti“.

Una spiegazione correlata “è che Omicron porta a un cambiamento dei sintomi (ad esempio, più febbre). Ciò potrebbe essere più difficile da discernere negli adulti forse a causa del divario nell’immunità tra adulti e bambini (cioè, gli adulti hanno maggiori probabilità di essere vaccinati). Inoltre, la maggior parte degli adulti potrebbe non richiedere il ricovero per la febbre“.

Quello che viene mostrato nello studio “è che le valutazioni della gravità della malattia dovrebbero essere interpretate con cautela. Come si è osservato nei bambini, il parametro dei ricoveri ospedalieri come frazione dei casi potrebbe non essere un buon indicatore, poiché non riflette pienamente la malattia più grave. Il numero di decessi è una misura facilmente accessibile e registra l’esito più grave, ma può essere fuorviante se non è normalizzato dal numero di infezioni. Il tasso di mortalità per infezione può quindi essere il parametro più informativo e le indagini sulla popolazione che misurano la prevalenza di infezioni attive dovrebbero essere utilizzate per ottenere una stima accurata di ciò“, hanno concluso i ricercatori.