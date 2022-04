Covid, Palù: “la prossima pandemia ci sarà, dobbiamo imparare la lezione”

MeteoWeb

“Dalla pandemia dovremmo avere appreso come affrontare la prossima pandemia, perché la prossima ci sarà: stiamo alterando il pianeta, stiamo violando le nicchie ecologiche, con contaminazione ambientali, coltivazioni massive, uso indiscriminato di antibiotici, allevamenti intensivi“: è quanto ha affermato Giorgio Palù, presidente AIFA, intervenuto all’evento “Sanità pubblica e privata: come ripartire”, healthcare talk di Rcs Academy.

Palù ha sottolineato, tra i problemi della gestione di questa pandemia in corso, i limiti dell’informazione, con “troppi esperti“, “autodefiniti virologi“. Il presidente AIFA ha poi spiegato la necessità, per prevenire le prossime pandemie, di investire sulla ricerca e organizzare una risposta attraverso una struttura costituita non solo da esperti di sanità ma anche da “fisici, matematici, bioeticisti, perché abbiamo visto che la pandemia ci ha investiti tutti“.