Covid: record assoluto di contagi in Cina, nuovo round di tamponi di massa a Shanghai

Record assoluto di contagi da SARS-CoV-2 in Cina: superati per la prima volta i 20mila casi nella giornata di oggi (20.472). I contagi registrati nelle ultime 24 ore sono in stragrande maggioranza asintomatici (19.089), secondo l’ultimo aggiornamento della Commissione Nazionale per la Sanità, che non segnala nuovi decessi, fermi a quota 4.638 dall’inizio della pandemia.

Il dato dei contagi è il più alto mai registrato in Cina, compreso il periodo dell’epidemia a Wuhan, a inizio 2020.

La metropoli di Shanghai, in lockdown, rappresenta oltre l’80% dei nuovi positivi ed è al centro della nuova ondata che sta mettendo sotto forte pressione la rigida politica “contagi zero” della Cina. Nella metropoli, principale polo finanziario del Paese, dove vivono oltre 25 milioni di abitanti, sono giunti 38mila addetti del personale sanitario da tutto il gigante asiatico, e oggi le autorità hanno annunciato un nuovo round di tamponi di massa.